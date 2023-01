Lutto nel mondo dell’automobilismo, morto l’ex pilota Nino Catalano: “Cuore grande”

Ancora un lutto nel mondo dell'automobilismo siciliano: si è spento a 80 anni l'ex pilota Nino Catalano.

Lutto nel mondo dell’automobilismo siciliano: è morto l’ex pilota Nino (Antonino) Catalano, originario di Alcamo e noto per la sua attività sportiva soprattutto a cavallo degli anni Sessanta e Settanta.

Sono già diversi i messaggi di cordoglio apparsi sui social per l’ex pilota, che aveva compiuto 80 anni lo scorso novembre. Non si tratta dell’unico lutto che ha interessato il settore del motociclismo e dell’automobilismo in Sicilia: nelle scorse settimane è morto anche Ciccio Liberto, il cosiddetto “calzolaio dei piloti di F1”.

Morto l’ex pilota Nino Catalano, Alcamo in lutto

I funerali di Nino Catalano saranno celebrati martedì 10 gennaio alle ore 16 nella chiesa di Sant’Oliva di Alcamo. Mentre si attende il momento di dare l’ultimo saluto al campione, sono numerosi i messaggi di cordoglio sui social.

“Se ne è andato l’Amico Antonino Catalano Per me sarai sempre Nino, e con il soprannome di ‘CUORE GRANDE’. Ti voglio ricordare con una tua foto di Targa, in tuta, pronto per una nuova avventura nella più amata gara siciliana, con una delle tue HF”, scrive Carmelo.

“Grazie di tutto Nino, ti ricorderemo sempre”. Questo, invece, è il messaggio di una pagina Facebook che porta il nome dell’associazione culturale “Amici della Targa Florio“, che conosceva e apprezzava particolarmente l’ex pilota. Nel 2013 l’ex pilota aveva anche organizzato una mostra fotografica sulla Targa a beneficio dei piloti della provincia di Trapani.

Fonte immagine: Facebook – Carmelo Oliva