Lutto nella politica siciliana, morto l’ex assessore Ezechia Paolo Reale

Siracusa dice addio a uno degli avvocati più noti della città, molto impegnato nel sociale e in politica.

Lutto a Siracusa per la morte di Ezechia Paolo Reale, avvocato e politico siciliano: aveva 63 anni e nel 2015 aveva ricoperto il ruolo di assessore regionale all’Agricoltura nella Giunta Crocetta.

Da tempo lottava contro una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Il decesso è avvenuto nella mattina del 2 gennaio.

Il 63enne ha dedicato la vita a due grandi passioni, che erano anche un lavoro: la legge – era avvocato penalista e ha ricoperto il ruolo di segretario generale del Siracusa International Institute for criminal justice and human rights – e la politica. Non è stato solo assessore regionale: ha ricoperto i ruoli di assessore e consigliere comunale di Siracusa e nel 2013 e nel 2018 è stato anche candidato sindaco per il capoluogo aretuseo con l’iniziativa civica “Progetto Siracusa“.

Inoltre, ha fatto parte del Comitato scientifico della Fondazione Luigi Einaudi di Roma ed è stato presidente della Fondazione Siracusa è Giustizia, nonché membro attivo dell’Aidp di Parigi (Associazione internazionale di Diritto Penale).

Il cordoglio

Diversi i messaggi di cordoglio per Ezechia Paolo Reale. Tra questi quello di Valentina Polini, che ha collaborato con lui in ambito politico. “Ciao Paolo. La mia ultima campagna elettorale si è chiusa con te. A dispetto di tutto, e contro i miei stessi ideali politici, accomunati entrambi dal senso del dovere e dalla enorme stima per la grandissima professionalità.

Con te è iniziata la mia voglia di guardare in alto professionalmente.

È una perdita enorme e un enorme dispiacere.

Con sempre enorme stima.

Riposa in pace,

Valentina”.

