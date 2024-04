Lutto nella fotografia siciliana, addio al maestro fotografo Giuseppe Leone

Tantissimi i messaggi per il fotografo 88enne sui social: "Da oggi Ragusa perde un punto di riferimento eccezionale".

Lutto nel mondo dell’arte siciliana: è morto il fotografo Giuseppe Leone, un maestro che ha fatto la storia della Sicilia (e in particolare della sua Ragusa) con i suoi celebri scatti.

Aveva 88 anni.

Morto il fotografo Giuseppe Leone

Il fotografo ragusano era noto principalmente per le sue fotografie d’autore, molte delle quali erano uno strumento per raccontare le bellezze della Sicilia, dai paesaggi ai costumi. Nel corso della sua onorata carriera, il maestro Leone ha pubblicato più di 50 volumi di foto con vari editori (tra i quali anche Sellerio e Bompiani) ed è stato anche protagonista di numerose mostre d’arte in Italia e all’estero.

Lutto cittadino a Ragusa

In occasione dei funerali di Giuseppe Leone, a Ragusa – la sua terra, tanto amata e protagonista di scatti dal valore inestimabile – sarà lutto cittadino.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Leone. Uno di questi arriva direttamente dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che sui social scrive: “In questo giorno triste, Ragusa perde uno dei suoi più alti esponenti artistici. Peppino Leone non è stato solo un fotografo siciliano ma la Sicilia in fotografia. Le sue straordinarie amicizie letterarie, il suo impegno per raccontare luoghi e umanità degli Iblei, per valorizzare eccellenze come il Palazzo della Prefettura e al tempo stesso le nostre tradizioni più intime. Per anni il suo studio è stato una luce sempre accesa e sempre viva del nostro Centro storico; e proprio ieri abbiamo inaugurato una sala del nuovo Museo della Città a Palazzo Zacco con 30 sue fotografie di Ragusa. Proclameremo il lutto cittadino; appena possibile vi fornirò tutti i dettagli”.

Il politico Fabrizio Ilardo aggiunge: “Esprimo il mio personale cordoglio, a nome anche dell’intero Consiglio comunale da me rappresentato come presidente, per la scomparsa del grande maestro Giuseppe Leone. Un artista che ha dato tanto alla nostra città, un personaggio dalla caratura notevolissima, come tra l’altro hanno testimoniato le sue frequentazioni (Sciascia, Consolo, Bufalino, giusto per citare alcuni nomi). Da oggi Ragusa perde un punto di riferimento eccezionale. Il sindaco proclamerà il lutto cittadino”.

