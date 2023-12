Mondello a lutto per la morte del “professore” Michele Lo Monaco. Tamajo: “Un gentiluomo”

Anche l'assessore Tamajo ha espresso cordoglio per la morte di uno dei personaggi simbolo dello sport dilettantistico palermitano.

Mondello (Palermo) a lutto per la morte di Michele Lo Monaco, noto come “il professore”, storico dirigente sportivo e atleta.

Era tra gli organizzatori principali (nonché partecipante in numerose edizioni) della traversata a nuoto del golfo di Mondello.

Morto Michele Lo Monaco, il cordoglio di Mondello

Sono diversi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’uomo, deceduto questa mattina. “Apprendiamo con enorme dispiacere e tristezza la scomparsa di Michele Lo Monaco uno dei nostri storici dirigenti, oggi ci lascia una persona che in tutti questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare per il suo grande amore nei confronti di questi colori, persona carismatica e uomo simbolo della Parmonval.

Con infinito dolore noi tutti dello staff Parmonval ci uniamo alla famiglia Lo Monaco”, si legge nella pagina Facebook dell’Asd Parmonval, squadra di calcio dilettantistica.

Anche l’assessore regionale Edy Tamajo ha espresso il proprio dolore per la scomparsa del “professore”: “Un grandissimo pezzo di storia della nostra meravigliosa Mondello è andato in cielo… Michele Lo Monaco – anzi, Professore per tutti – in tutti noi rimarrà un ricordo meraviglioso della tua persona.

Carismatico, intelligente, grande atleta, trascinatore e soprattutto corretto sotto tutti i punti di vista…

Mondello piangerà oggi la perdita di un vero gentiluomo. Riposa in pace, fratello”.

Fonte foto: Facebook