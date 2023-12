Lutto nella medicina siciliana, morto il veterinario Giovanni Giardina: dolore a Caltanissetta

Nel pomeriggio di sabato 2 dicembre i funerali dello stimato medico, che lascia la moglie e un figlio.

Dolore a Caltanissetta per la morte di uno stimato medico veterinario, Giovanni Giardina: aveva 54 anni ed era molto conosciuto in tutta la città.

Sabato 2 dicembre i funerali. Il 54enne lascia la moglie e un figlio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Morto il veterinario Giovanni Giardina

Nel capoluogo nisseno tutti descrivono Giardina come un medico appassionato, amante degli animali e particolarmente simpatico. Lo stimavano i colleghi medici, ma anche i comuni cittadini che si affidavano a lui per le cure dei propri animali domestici. Purtroppo, da qualche tempo era malato.

I funerali si celebreranno nel pomeriggio di oggi, sabato 2 dicembre, nella Chiesa San Biagio di Caltanissetta a partire dalle ore 15:30.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per Giovanni Giardina. Tra questi c’è quello di Francesca, che scrive: “Buon viaggio Medico Veterinario: Ti ho visto in questi ultimi tuoi due anni, a combattere un brutto male, sempre con il sorriso e molto più forte di un leone… Ma, purtroppo il tumore, che diventa ogni giorno più cattivo, ha ucciso pure il tuo corpo e tante giovani vite si sta portando via…R.I.P. nel Paradiso che hai meritato…La tua Croce, la tua sofferenza non l’hai cercata e non la volevi…Ma, l’hai abbracciata e amata per due anni, credendo in Dio…Non hai perso, hai vinto e adesso, ‘Angelo Potente in Cielo’, consola tua moglie e il tuo piccolo figlio… Ciao Giovanni”.

Foto da Facebook