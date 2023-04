Mosca: “Siamo in fase di guerra calda con gli Usa, mai così in precedenza”

L'annessione alla Nato della Finlandia rende rovente il rapporto tra le due superpotenze mondiali

“Ora siamo nella fase di un caldo conflitto con gli Stati Uniti. Stiamo assistendo al coinvolgimento diretto di questo Stato in una guerra ibrida con la Russia in una varietà di settori. Alcune forme di questa guerra sono semplicemente senza precedenti – semplicemente non esistevano e non potevano esistere durante la Guerra fredda”, così denuncia il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov alla radio Sputnik.