Mtv Ema 2022: Taylor Swift regina, premiati i Pinguini Tattici Nucleari, Maneskin a mani vuote

Taylor Swift fa incetta di primi, sorpresa per i Pinguini Tattici Nucleari, Maneskin a mani vuote. Sono stati assegnati nel corso di una cerimonia a Dusseldorf, in Germania, gli Mtv Ema 2022, i più importanti premi europei della musica. La cantate statunitense fa incetta di premi e porta a casa 4 statuette.

Ai Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca amata dai giovani con i tormentoni “Giovani WannaBe” e “Ricordi”, il premio Best Italian Act. Il gruppo lombardo ha annunciato il tour negli stai per l’estate 2023 e le tappe di Milano e Roma sono già sold out. Delusione per i fan dei Maneskin: la pluripremiata band romana questa volta è rimasta a secco. Miglior canzone per Nicky Minaj.