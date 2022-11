Musica, esce oggi il nuovo album “Only the strong survive” di Bruce Springsteen

Si tratta del 21esimo album dell'artista internazionale che comprende 15 grandi successi

È uscito oggi l’attesissimo 21esimo album di Bruce Springsteen, ‘Only The Strong Survive’ (Columbia Records/ Sony Music) contenente 15 grandi successi soul reinterpretati dall’artista. L’album, disponibile in digitale, in versione Cd, Doppio lp nero e doppio lp arancione, è stato anticipato dal primo singolo estratto che ha raggiunto la Top 35 dell’Airplay radiofonico italiano ‘Do i love you (Indeed i do)’, originariamente interpretato e scritto da Frank Wilson nel 1965.

A seguire sono stati pubblicati anche i brani ‘Nightshift’ ( Bruce Springsteen – Nightshift (Official Video) – YouTube) e ‘Don’t Play That Song’ (Bruce Springsteen – Don’t Play That Song (Official Video) – YouTube). Il disco celebra la musica e i leggendari cataloghi di Motown, Gamble and Huff e Stax con grandi successi che vanno al 1962 al 2000. Al suo interno, l’inconfondibile voce di Springsteen e i contributi musicali di ‘The E Street Horns’, gli arrangiamenti degli archi realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton. Il brano ‘I Forgot to Be Your Lover’ è arricchito dalla voce di Sam Moore.

”Volevo fare un album in cui cantare e basta – commenta Springsteen – E quale musica migliore, per fare tutto questo, se non il repertorio americano degli anni sessanta e settanta? Ho preso ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, Scott Walker, tra gli altri. E ho provato a rendere giustizia a tutti loro e a tutti gli spettacolari autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è permettere al pubblico moderno di fare esperienza della bellezza e gioia di queste canzoni, così come ho fatto io fin dalla prima volta che le ho sentite. Spero che amiate ascoltarle tanto quanto ho amato io realizzarle”, conclude.