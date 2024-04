Dramma in Sicilia, esplode palazzina: donna ustionata, è gravissima

Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. La ferita è stata trasferita al Centro Grandi Ustioni di Palermo.

Drammatica esplosione in una palazzina a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta: una donna è rimasta gravemente ustionata.

Sono ancora in corso gli accertamenti sull’accaduto.

Esplosione in palazzina a Mussomeli, cosa è successo

Sono ancora molto poche le informazioni sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe esplosa una palazzina e una donna – soccorsa dai sanitari del 118 – sarebbe rimasta gravemente ferita. Gli operatori l’hanno trasferita in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo – Centro Grandi Ustioni – per le cure necessarie.

Sul posto anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non è chiaro se ci siano altri feriti in seguito all’esplosione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Paura a San Giuseppe Jato, tragedia a Carlentini

Nelle scorse ore è crollata parte di una palazzina in fase di ristrutturazione a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, precisamente in via Caruso Spinelli. Fortunatamente, almeno in questo caso, non si sarebbero registrati feriti: l’edificio, infatti, era disabitato. Sono tuttavia in corso gli accertamenti e le verifiche di rito per ricostruire l’accaduto.

Tragico, invece, il finale di un incendio a Carlentini (SR): un pensionato è morto carbonizzato dentro l’auto che è andata in fiamme dopo averla parcheggiata in piazza Diaz.

Immagine di repertorio