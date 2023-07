Musumeci alla Camera: “Serve flotta aerea degna di questo nome”

Il ministro della Protezione Civile e Politiche del Mare Nello Musumeci si è espresso con una informativa in Parlamento

Dopo l’incubo, nonché emergenza incendi in Sicilia che ha messo in difficoltà non solo la popolazione ma anche i soccorsi, il ministro della Protezione Civile e Politiche del Mare Nello Musumeci si è espresso con una informativa in Parlamento.

Il contenuto dell’informativa di Musumeci

“Ognuno di noi sa che in alcune aree è impossibile arrivare con mezzi di soccorso via terra: spegnere le fiamme dal cielo diventa l’unica alternativa possibile. Purtroppo i canadair che si sono rivelati i velivoli con maggiori prestazioni per intervenire sul fronte incendi vengono prodotti da una sola società canadese che opera in regime di assoluto monopolio. Da 30 anni a questa parte non si è trovata nessuna industria disposta a produrre simili velivoli. Obiettivo del Governo è quello di verificare con il Commissario Ue e altri stati membri come fare ad avere una flotta aerea degna di questo nome”.

Così il ministro Nello Musumeci, ex presidente della Regione Sicilia, nella sua informativa alla Camera parlando del potenziamento della flotta aerea in relazione agli incendi. “Noi abbiamo avanzato la richiesta di due canadair proprio nei giorni di particolare crisi ma da Bruxelles ci è stato risposto che non c’era alcun velivolo disponibile”.

