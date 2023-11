“My Home My Destiny”, le anticipazioni sulle prossime puntate

Le anticipazioni sulle prossime puntate di "My Home My Destiny": ecco cosa succederà da lunedì 6 novembre a venerdì 10

È il caso di dire “di male in peggio” pensando a cosa sta accadendo in “My Home My Destiny”.

La serie turca ha al centro l’incontro e il matrimonio combinato tra Mehdi e Zeynep. I due ragazzi si conoscono per volere delle famiglie, ma basta trascorrere del tempo insieme per comprendere che sono opposti sia come visione e approccio alla vita sia come obiettivi e ambizioni. Il risultato è una sequenza di eventi drammatici, litigate e tensioni che ha la forza di bloccare le loro vite. E il peggio sembra sempre essere dietro l’angolo.

Nonostante l’intreccio diventi ogni settimana più drammatico e ostile, la serie turca mantiene il coinvolgimento di tanti telespettatori che non perdono ogni puntata quotidiana anche se è su Mediaset Infinity.

Per cambio di palinsesto, infatti, la serie è stata trasferita sulla piattaforma streaming di Mediaset dove è possibile vedere ogni puntata nuova con l’arrivo del nuovo giorno.

My Home My Destiny, ecco cosa succederà da lunedì 6 a venerdì 10 novembre

Nelle puntate che saranno inserite su Mediaset Infinity da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2023, non c’è alcun lieto fine per i protagonisti e neppure per i personaggi che gli ruotano attorno.

Mehdi è stato rinchiuso in carcere. Benal, Cemile e Nuh vanno a fargli visita. L’intento è di fargli conoscere sua figlia. La foto della bambina e della sua famiglia riescono a fargli cambiare umore.

Intanto, arriva Ali Riza, zio di Baris e Savas. La sua presenza crea scompiglio tra lui e Sultan. I due si scontreranno spesso.

Baris sta male. Ha la febbre alta. Non vuole prendere farmaci né farsi visitare. Nermin propone a Zeynep di andare a trovarlo.

Benal è stato ricoverato in ospedale. Zeynep si decide ad andare a trovarlo. All’improvviso, l’infermiere grida che il suo cuore si fermato e chiama il medico.

Mehdi viene dimesso dall’ospedale. Ritorna in carcere ma ha una brutta sorpresa. È stato trasferito in un’altra cella.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI