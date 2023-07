My Home My Destiny, le anticipazioni delle puntate dal 31 luglio al 4 agosto

“My Home My Destiny” è entrata nei cuori dei numerosi telespettatori di Canale 5 che premiano quotidianamente la serie turca.

“My Home My Destiny” è entrata nei cuori dei numerosi telespettatori di Canale 5 che premiano quotidianamente la serie turca con importanti numeri in fatto di ascolti. Un’ennesima scommessa vinta per Mediaset che ha puntato su un prodotto inedito per l’Italia, regalando nel pomeriggio del palinsesto una storia d’amore, di incomprensioni e di voglia di riconciliazione ed equilibrio.

Le puntate che andranno in onda da lunedì 31 luglio al venerdì 4 agosto 2023 vedranno i due protagonisti riappacificarsi e prendere una decisione importante per il loro presente. Non mancheranno motivi di liti e di dolore.

Anticipazioni della puntata di lunedì 31 luglio 2023

Nuh e Emine hanno pianificato di far incontrare Mehdi e Zeynep per dei chiarimenti. Nulla va come immaginato. Mentre cercano un locale dove cenare, la coppia vede un uomo che maltratta un bambino. Mehdi corre in suo aiuto e Zeynep si convince di adottare Kibrit. Mehdi non è d’accordo dato che la donna intende partire per Londra. Pertanto, Zeynep decide di lasciare la casa di Mehdi e di tornare dai suoi genitori.

Anticipazioni della puntata di martedì 1° agosto 2023

Benal fa un test di gravidanza. Scopre di essere incinta. Dapprima pensa di tenere per sé questa novità, ma in seguito raggiunge Mehdi mentre sta festeggiando sia il riavvicinamento con Zeynep e l’adozione di Kibrit. Intanto, Faruk parla con Emine per avere notizie su Zeynep, ma la donna si insospettisce. Mujgan continua a portare avanti il suo piano: vuole rovinare il matrimonio di Mehdi con Zeynep, ma Zeliha la fermerà.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 2 luglio 2023

Bayram e Sakine sono felici per Mehdi, ma preferiscono non dirlo a Zeynep che, nel frattempo, si prepara a dormire con il marito. I due si interrogano sulla situazione emotiva di Benal che è in stato interessante da circa otto settimane. Ekrem spiega a Mertem che posticiperà il viaggio in America, mentre Nermin blocca la richiesta di adozione di Kibrit. Ignara di tutto, la mattina dopo Zeynep prepara la colazione per la famiglia ritrovata e riunita.

Anticipazioni della puntata di giovedì 3 agosto 2023

La famiglia di Mehdi e di Zeynep insieme alla coppia attendono l’arrivo di Kibrit con l’assistente sociale che valuterà la casa e la sua famiglia adottiva. L’atmosfera di attesa e gioia viene disturbata dall’arrivo di Bayram che, a causa del suo stato d’ebbrezza, potrebbe mettere a rischio l’adozione di Kibrit. Scoppia una grossa lite. Zeliha caccia di casa Bayram.

Benal è incinta. È in dubbio se abortire o tenere il bambino. Sarà Zeynep a far riflettere Benal prima di prendere una decisione.

Anticipazioni della puntata di venerdì 4 agosto 2023

È tempo del confronto tra Mehdi e Ekrem. In questa occasione, scopre che l’uomo ha un’altra donna e una figlia. Intanto, Zeynep è andata in ospedale con Benal che ha deciso di abortire perché il padre del bambino è sposato. Mehdi e Zeynep si incontrano in ospedale, ma nessuno dei due svela il perché.

Come vedere la serie su Canale 5

È possibile vedere la serie “My Home My Destiny” su Canale 5 da lunedì al venerdì alle ore 15:48 e anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili in on demand le puntate.

Sandy Sciuto