My Home My Destiny, le anticipazioni sulle prossime puntate

Le anticipazioni sulle prossime puntate di My Home My Destiny, la serie in onda nel primo pomeriggio su Canale 5

“My Home My Destiny” è oramai l’appuntamento più atteso sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity.

Come è oramai noto, la serie turca è stata una scommessa vinta per i vertici Mediaset. Mandata in onda in estate, contro ogni pronostico, “My Home My Destiny” ha saputo guadagnarsi l’attenzione e la curiosità del pubblico di Canale 5. Gli importanti ascolti avuti, infatti, sono stati la conferma per continuare a credere nella serie e a sperimentare l’uso quotidiano di Mediaset Infinity. Complice la messa in onda del nuovo palinsesto autunnale, “My Home My Destiny” è arrivata sulla piattaforma di streaming Mediaset dove sta continuando ad avere un pubblico attento e caloroso che non perde ogni episodio.

Ogni giorno a mezzanotte su Mediaset Infinity arriva una nuova puntata che può essere da subito visionata o in seguito recuperabile.

“My Home My Destiny” racconta la storia di un matrimonio combinato tra due giovani con personalità opposte ossia Mehdi e Zeynep. Con il tempo, le loro differenze prendono il sopravvento e i due giovani si ritrovano sempre più distanti.

My Home My Destiny, cosa succederà nelle prossime puntate

Negli episodi che saranno inseriti su Mediaset Infinity da lunedì 13 a venerdì 17 novembre 2023, Benal, Nuh, Kibrit e Cemile ricevono con gioia la notizia dell’imminente rilascio di Mehdi. Mentre lo aspettano fuori dal carcere per dargli in bentornato alla quotidianità, accade un evento imprevedibile.

Intanto, Baris si confessa con Nermin. Le rivela che Ekrem è stato incriminato e che il denaro della sua azienda di famiglia le verrà restituito.

Per Mehdi va di male in peggio. L’uomo, infatti, è ritornato in carcere con un’accusa molto grave. Sembrerebbe che abbia aggredito e accoltellato un altro detenuto proprio pochi istanti prima di essere rilasciato.

Messo alle strette dalla vita carceraria, Mehdi accetta il consiglio di Cengiz. L’uomo vuole riuscire a procurarsi del denaro contante al fine di corrompere altri detenuti e avere protezione e informazioni che in carcere diventano fondamentali.

Ozlem conosce Zeynep. L’incontro, però, diventa un modo per litigare violentemente con Baris dopo aver appreso della complicata situazione familiare della donna.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.