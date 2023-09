Naro, uomo brucia sterpaglie e viene travolto da fiammata: codice rosso

Incidente nell’agrigentino. Un 56enne è rimasto gravemente ustionato dopo avere dato fuoco alle sterpaglie del suo terreno posto a Naro.

Incidente nell’agrigentino. Un 56enne è rimasto gravemente ustionato dopo avere dato fuoco alle sterpaglie del suo terreno posto a Naro. Pare che le sue condizioni siano gravi. L’uomo è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il soggetto avrebbe ustioni in tutto il corpo. Dalle prime notizie sembra che il 56enne abbia usato della benzina per incendiare le sterpaglie quando sarebbe stato travolto da una fiammata improvvisa. I Carabinieri stanno indagando sulla vicenda.