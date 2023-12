“Natale di condivisione”, successo per l’evento natalizio all’Aeroporto di Lampedusa

Atmosfera magica ieri all’aeroporto dell'isola. L'evento è stato promosso da Ast Aeroservizi

Le luci, la musica che ti avvolgeva, i sorrisi dei bambini, Babbo Natale e tanta emozione negli

sguardi di tutti i presenti. Atmosfera magica ieri (mercoledì 20 dicembre) all’aeroporto di

Lampedusa durante l’evento straordinario “Natale di condivisione” promosso da Ast Aeroservizi, la

società che gestisce lo scalo, di concerto con l’amministrazione comunale. Le porte

dell’aerostazione si sono aperte accogliendo dipendenti dell’azienda, gli alunni dell’istituto

comprensivo “Luigi Pirandello” e tanti cittadini dell’isola che hanno partecipato all’iniziativa: una

messa natalizia che per la prima volta è stata officiata all’interno dell’aerostazione.

Oltre ogni aspettativa

A celebrare la funzione religiosa è stato don Carmelo Rizzo che nella sua omelia ha invitato tutti ad un momentodi riflessione nel ricordo di Gesù Bambino che si è fatto uomo per salvare l’umanità. Quell’umanità di cui tutti dobbiamo fare tesoro e ricordare sempre nei nostri comportamenti quotidiani.

“L’evento ‘Natale di Condivisione’ all’aeroporto di Lampedusa ha superato ogni aspettativa – ha

dichiarato Santo Castiglione, amministratore unico di Ast Aeroservizi -, rafforzando i legami con la

comunità di Lampedusa in modo straordinario”.

Connessioni significative

Il direttore generale di Ast Aeroservizi, Mario Parlavecchio, ha aggiunto: “L’aeroporto di

Lampedusa si è trasformato in un luogo di unione e aggregazione, dimostrando come possiamo

creare connessioni significative. E ci dimostra che iniziative come questa possono rendere

l’aerostazione un centro di incontri e momenti speciali per l‘isola di Lampedusa, anche grazie alla

collaborazione con l’amministrazione comunale”.

Atmosfera suggestiva

Durante la manifestazione, l’accensione dell’albero di Natale ha creato un’atmosfera incantata e

suggestiva. La performance della cantante Rossella Fragapane e l’esibizione degli alunni della

scuola primaria Pirandello di Lampedusa con canti natalizi hanno aggiunto una nota di magia

all’evento, regalando un’esperienza indimenticabile a tutti i presenti. “E’ stato un momento davvero indimenticabile, una manifestazione che ha visto coinvolta l’intera comunità che ho l’onore di rappresentare – sottolinea il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino -.

Ringrazio i genitori dei bambini, i docenti della scuola per l’impegno, il consiglio comunale e,

soprattutto, Ast Aeroservizi, la società che gestisce l’aeroporto. Con loro ho deciso di avviare

un’intensa collaborazione per programmare eventi in futuro”.

La lettera a Babbo Natale

I bambini delle scuole hanno contribuito a rendere l’evento ancora più speciale, portando allegria e

entusiasmo. Babbo Natale ha fatto la sua apparizione, distribuendo sorrisi e concedendosi a foto con

i più piccoli. Gli alunni, accompagnati dai propri genitori e dagli insegnanti, hanno consegnato la

loro lettera a Babbo Natale. Tra queste quella che sarà più carica di spirito natalizio sarà premiata,

con due biglietti aerei, per Catania o Palermo, andata e ritorno. L’ aeroporto di Lampedusa si è

trasformato in un luogo di festa e di connessione, unendo le persone in un’esperienza unica e

indimenticabile. Un successo straordinario che ha portato la magia del Natale in un contesto insolito

e affascinante.