Natale, lettera per Babbo Natale “atterra” a Pratica di Mare, Aeronautica si attiva per recapitarla

I militari hanno letto i desideri del bambino attivandosi immediatamente per fare recapitare la lettera a Babbo Natale

“Mi chiamo Gabriele e ho 5 anni”. Inizia così la letterina di un bambino di Como che, desideroso di far arrivare in Lapponia i suoi desideri per Babbo Natale, ha assicurato il foglio di carta a tre palloncini rossi confidando in un vento miracoloso che sfidasse le correnti gelide del Polo Nord.

Lo “scalo” fortuito

Uno ‘scalo’ fortuito all’aeroporto di Pratica di Mare ha però consegnato la lettera del piccolo ai militari della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale dell’Aeronautica Militare che, pattugliando l’aeroporto per garantire la sicurezza delle operazioni di volo, hanno letto i desideri del bambino attivandosi immediatamente per far recapitare la letterina di Gabriele a Babbo Natale. “I desideri del piccolo Gabriele saranno esauditi? Ce lo auguriamo con tutto il cuore” commentano dall’Aeronautica Militare sulla pagina Facebook che ha raccontato la bella storia di Natale.