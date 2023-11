VIDEO | Spot strappalacrime, le immagini dall’Irlanda che hanno commosso il web

Il video "migliore dell'anno": è uno spot di Natale fatto da un pub irlandese che parla della solitudine di un anziano e dell'accoglienza di una coppia e un cagnolino

Con pochi soldi, 700 sterline, il pub Charlie’s Bar Enniskillen dell’Irlanda del Nord ha realizzato la pubblicità di Natale che è andata virale in tutto il mondo. Lo spot del pub è stato promosso dal “The Guardian” come migliore video dell’anno. Ma cosa c’è dietro?

Il web si è commosso: la solitudine di un anziano a Natale

Il video è realizzato con un iPhone dalla content creator Aoife Teague. I personaggi della trama sono importanti: l’anziano signore protagonista è Martin McManus, 73 anni, membro di un gruppo teatrale amatoriale locale che recita insieme ad altri due attori della zona, Meagan Daley e Alex Middlemass con il cane Missy che, nella storia, sono gli unici ad accoglierlo in una fredda giornata di Natale. Il breve spot parla proprio di questo: l’anziano signore si sente solo a Natale e va a portare un mazzo di fiori in una tomba – sicuramente di un suo caro familiare – con grande malinconia.

L’amicizia che salva l’anziano signore dalla solitudine

Passeggiando per il paesino il protagonista non trova nessuno disposto a stare in sua compagnia. A questo punto, però, arriva un coppia di ragazzi col cagnolino che cancella la tristezza: lo invitano in un pub – il Charlie’s appunto – e danno un lieto fine alla giornata. Una storia, insomma, semplice ma diretta che parla di accoglienza sulle note di “People help the people” di Birdy.

