Nave militare russa e portaerei USA vicino alla costa: un “mistero” al largo del Canale di Otranto

Giornata di attenzione e monitoraggio costante al largo delle coste della Puglia per l'avvistamento, in mattinata, della nave militare russa "Akademik Pashin".

“Akademik Pashin“: è questo il nome della nave militare russa che al momento si trova al largo delle coste della Puglia, per l’esattezza in zona terminale Tap in direzione Sud.

Il monitoraggio dell’imbarcazione è costante. Ecco le poche notizie trapelate sulla questione.

“Akademik Pashin”, nave militare russa al largo della Puglia

Nel pomeriggio di oggi sarebbe stata individuata una nave militare russa al largo della Puglia, diretta verso sud. Secondo Itamilradar, che si occupa di monitoraggio di navi e aerei militari, questa mattina l’unità sarebbe rimasta ferma nel Canale di Otranto per un paio d’ore. Avrebbe sostato sopra il cavo OteGlobe e poi nei pressi del tubo del Tap, aree strategiche che in un primo momento hanno destato l’allerta generale.

L’ipotesi è che l’imbarcazione – che non avrebbe spento i transponder e sarebbe quindi visibile sui radar civili – stia seguendo la portaerei statunitense a propulsione nucleare “George H. W. Bush”. Ci sarebbe, nei pressi della Puglia, anche il cacciatorpediniere della Marina Militare italiana “Andrea Doria”.

Fortunatamente, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Sembra infatti che queste schermaglie – per lo più a carattere dimostrativo – siano consuete nel Mediterraneo. Il mezzo russo, in più, è sotto costante controllo delle unità dei Paesi Nato.

