VIDEO | Nebraska, un gigantesco tornado mette in difficoltà le auto

In un video diventato virale in queste ore, è visibile un momento in cui - sulla interstate 80 - il tornado taglia letteralmente la strada alle autovetture

Nella giornata di venerdì 26 aprile, un forte tornado ha preoccupato il Nebraska. In particolare, è stata colpita la zona di Lincoln (a nord-est del luogo) dal fenomeno, segnalato anche dai numerosi video sul web come di grande entità. Diverse le auto in difficoltà, mentre è ancora sconosciuta la conta dei danni o feriti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Nebraska, enorme tornado crea disagi sul luogo

Enormi disagi a Lincoln (in Nebraska, Stati Uniti) nella giornata di venerdì 26 aprile. Nelle scorse ore, infatti, un forte uragano ha colpito l’intera zona a nord-est, causando diversi problemi. In un video diventato virale in queste ore, è visibile un momento in cui – sulla interstate 80 – il tornado taglia letteralmente la strada alle auto che percorrono quel tratto. Successivamente, si vede anche un tir ribaltato sulla carreggiata, anche se non sono ancora chiare le dinamiche di questo incidente.