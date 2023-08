Maxi sequestro di prodotti poco sicuri in negozio cinese del Catanese

Oltre 70mila i prodotti sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza.

La Guardia di Finanza di Catania ha sottoposto a sequestro circa 70mila prodotti di vario genere, ritenuti poco sicuri per gli utenti, in un negozio cinese di Giarre.

Al titolare dell’impresa, segnalato alla Camera di Commercio, si prevedono sanzioni amministrative fino a un massimo di 25.823,00 euro.

Giarre, maxi sequestro in negozio cinese

Tra i prodotti sequestrati dai finanziari del comando provinciale etneo ci sono articoli di bigiotteria e prodotti di merceria utilizzati per il confezionamento di bomboniere e regali, ma anche accessori per capelli, sticker adesivi e altro materiale privo degli standard di sicurezza previsti dal regolamento in vigore all’interno dell’Unione europea.

Pare che nelle etichette dei prodotti non vi fossero indicazioni sul Paese d’origine, sull’importatore, sui materiali impiegati e che non vi fossero neanche istruzioni in lingua italiana. Tutti elementi che renderebbero gli oggetti in vendita potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore.

Per questo per il titolare dell’esercizio, un cittadino di nazionalità cinese, sono scattate le sanzioni amministrative previste in questi casi.

Immagine di repertorio