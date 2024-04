Netflix, tutti i titoli in uscita a maggio 2024: l’elenco completo

Ecco tutti i titoli che saranno disponibili a partire da maggio 2024 su Netflix: l'elenco completo di film e serie tv

È a maggio che Netflix prova a dare il meglio di sé con una selezione di titoli che porteranno i tanti abbonanti al mondo a scegliere il divano e la piattaforma all’uscire di casa. Per le prossime settimane, infatti, è previsto l’arrivo di nuove stagioni di serie amatissime come Bridgerton e di film evergreen o inediti come “Atlas” con Jennifer Lopez. Come ogni mese, anche a maggio Netflix non si dimentica di soddisfare i gusti di ogni abbonato e garantisce in catalogo film, serie tv, stand up comedy, documentari e reality.

FILM

– Il bambino che collezionava parole – 1° maggio 2024

Tochtli ha dieci anni ed è cresciuto tra il lusso e la cultura, ma la sua vita agiata contrasta con le oscure attività criminali del padre.

Voltare pagina – 1° maggio 2024

Quando due vecchie amiche si ritrovano a un funerale, si rendono conto che è ora di fare pace con il passato… una volta che si saranno vendicate.

Sei nell’anima – 2 maggio 2024

Viaggio dentro la vita e la mente creativa di Gianna Nannini, donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto.

Unfrosted: storia di uno snack americano – 3 maggio 2024

Michigan, 1963: Kellogg’s e Post, acerrimi nemici nel campo dei cereali, fanno a gara per creare un tipo di biscotto che cambierà per sempre il volto della colazione.

Mother of The Bride – 9 maggio 2024

Emma torna dall’estero con una notizia scioccante per sua madre Lana: tra un mese si sposerà in Thailandia. Lana scopre che lo sconosciuto per il quale Emma ha perso la testa è figlio dell’uomo che aveva spezzato il cuore a lei molti anni prima.

Thelma l’unicorno – 17 maggio 2024

Thelma è una cavallina dilettante che sogna di diventare una famosa star della musica. In un fatidico momento tinto di rosa e pieno di glitter, Thelma è trasformata in un unicorno e ottiene immediatamente la fama mondiale. Ma questa nuova vita ha un prezzo.

My Oni Girl – 24 maggio 2024

Desideroso di piacere e andare d’accordo con tutti, lo studente al primo anno di liceo Hiiragi vive nella prefettura giapponese di Yamagata ed è incapace di dire di no quando qualcuno gli chiede qualcosa. Un giorno d’estate sta cercando di soddisfare l’ennesima richiesta senza riuscirci quando incontra Tsumugi, una ragazza oni giunta nel mondo umano per cercare la madre.

I segreti dei Neanderthal – maggio 2024

Invita gli spettatori ad accantonare i preconcetti che i Neanderthal fossero creature poco intelligenti e a scoprire complessi individui altamente creativi attraverso la prospettiva di uno speciale scavo tutt’ora in corso e una rivoluzionaria scoperta.

Atlas – 24 maggio 2024

Una geniale analista dati diffida profondamente dell’IA, ma potrebbe essere la sua unica speranza quando una missione per catturare un robot ribelle finisce male.

Una parte di te – 31 maggio 2024

La sorella maggiore di Agnes ha tutto ciò che lei vorrebbe: è la più popolare a scuola, è l’anima di ogni festa ed esce con Noel. Un evento terribile sconvolge il mondo di Agnes obbligandola a reinventarsi.

SERIE TV



Thank You, Next – 9 maggio 2024

Dopo la fine di una relazione, una giovane avvocata si getta a capofitto nel mondo confuso degli appuntamenti con il sostegno incrollabile dei suoi

Heeramandi – 1° maggio 2024

Le acerrime nemiche Mallikajaan e Fareedan sono impegnate in una battaglia per la successione di Heeramandi, dove le cortigiane la fanno da regine. L’unica speranza è la giovane Alam, la figlia minore di Mallikajaan.

Un uomo vero – 2 maggio 2024

Quando il magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker si trova ad affrontare un’improvvisa bancarotta, interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie difende il proprio impero da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia.

T・P BON – 2 maggio 2024

Si tratta della storia fantascientifica di uno studente delle medie di nome “Bon”, che entra per caso nella Pattuglia del tempo e salva coloro che hanno perso la vita in circostanze sfortunate, senza cambiare il corso della storia in modo significativo.

Super Rich in Korea – 7 maggio 2024

Un miliardario chaebol di Singapore, l’erede di un marchio di lusso italiano, il membro di una famiglia nobile pakistana, la Kim Kardashian del mondo arabo con 50 milioni di follower e una maniaca dello shopping alla Paris Hilton: potrebbero vivere ovunque vogliano nel mondo, ma amano la Corea e l’hanno scelta come loro casa.

Bodkin – 9 maggio 2024

Commedia thriller dalle sfumature dark su un eclettico gruppo di podcaster che decide di indagare sulla misteriosa sparizione di tre estranei in un’idillica cittadina costiera in Irlanda. Ma seguendo varie piste, scoprono una storia ancora più grande e bizzarra di quanto potessero immaginare.

El Rey del Cachopo: i crimini di César Román – 10 maggio 2024

Questa docuserie analizza un caso di omicidio che coinvolge uno chef spagnolo che si è creato una brillante carriera grazie a una trama di segreti e false identità.

Bridgerton – 16 maggio 2024

Penelope Featherington, dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton nei suoi confronti, ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui. Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente.

The 8 Show – 17 maggio 2024

Otto individui intrappolati in un misterioso edificio di otto piani partecipano a un gioco allettante ma pericoloso in cui guadagnano denaro col passare del tempo.

Garouden: The Way of the Lone Wolf – 23 maggio 2024

In fuga da un passato difficile, Juzo è costretto a gareggiare in un mortale torneo di lotta clandestina. Addestrato nella rispettabile arte marziale nota come “Takemiya-ryu”, Juzo deve intraprendere un percorso pieno di nemici formidabili e demoni personali mentre cerca di gestire una taglia di tre milioni di yen sulla sua testa e un determinato detective che lo pedina.

Eric – 30 maggio 2024

Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e ideatore del popolare programma televisivo per bambini “Good Day Sunshine” fatica a superare la perdita del figlio Edgar e diventa sempre più angosciato e irascibile. Pieno d’odio verso se stesso e di sensi di colpa per la sparizione di Edgar, Vincent si aggrappa ai disegni del bambino di un mostruoso pupazzo blu di nome ERIC, convinto che se ERIC apparirà in TV, Edgar tornerà a casa.

Buying London – maggio 2024

Il magnate immobiliare Daniel Daggers e il suo ambizioso team di agenti di DDRE Global affrontano e mettono alla prova il settore delle case di lusso londinesi. Il team di professionisti si propone di conquistare il mercato immobiliare di alto livello, dalle prestigiose strade di Mayfair alle esclusive enclavi di Holland Park.

Raising Voices – 31 maggio 2024

Alma ha 17 anni e sta per finire la scuola superiore. Greta e Nata sono le sue due migliori amiche: si conoscono da quando erano piccole, si divertono insieme e affrontano i problemi tipici della loro età. Quando il profilo @Iam_colemanmiller pubblica una foto con la didascalia “Questa sono io il giorno prima di essere stata violentata”, la normalità non esiste più e le cose cambiano.