Neuer sfida il Qatar: il portiere in campo con la fascia arcobaleno

Manuel Neuer scenderà in campo durante la Coppa del Mondo con la fascia da capitano arcobaleno: il portiere tedesco sfida il Qatar

Il portiere e capitano della Nazionale tedesca Manuel Neuer ha deciso di sfidare le autorità del Qatar.

Il fuoriclasse del Bayern Monaco scenderà in campo durante la Coppa del Mondo con la fascia da capitano arcobaleno “One Love”.

La conferma è arrivata direttamente da Neuer durante la conferenza stampa di apertura della competizione.

Quella dell’atleta tedesco è una decisione presa per lanciare un messaggio di inclusione e diversità, soprattutto in seguito alle polemiche dei giorni scorsi sulla situazione dei diritti umani e civili nel Paese che si appresta a ospitare il più grande torneo calcistico al mondo.

Un messaggio antitetico e di contrasto a quanto scelleratamente dichiarato qualche settimana fa dall’ambasciatore dei Mondiali Khalid Salman, che ha definito l’omosessualità come un “danno mentale”.

“Sì, avrò la fascia arcobaleno contro il Giappone – le parole di Neuer – Non ho ancora vissuto questa cosa ma so cosa ci aspetta per questa azione (una multa probabilmente). Ma non saremo soli. Anche altre squadre la indosseranno (l’attaccante e capitano dell’Inghilterra Harry Kane). In più abbiamo il sostegno della federazione tedesca e quindi continueremo a rappresentare e sostenere questa iniziativa”.