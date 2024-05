New York, come organizzare il proprio itinerario al meglio

Esplora le attrazioni imperdibili di New York e pianifica il tuo itinerario perfetto



Comunicazione aziendale

Essendo una metropoli sconfinata, andare a New York per qualche giorno non basta affatto per scoprirla tutta da cima a fondo. La Grande Mela, infatti, è colma di attrazioni e di cose da vedere, tanto che risulta essere difficile anche cancellare qualcosa dalla lista delle esperienze da fare. Per questo motivo, nelle prossime righe vi aiuteremo a capire quali sono le attività da svolgere da non depennare dall’elenco per nessun motivo al mondo e per fare in modo di organizzare il proprio itinerario al meglio.

Quali sono le esperienze da non perdere a New York

Innanzitutto, per non osservare la città solo ed esclusivamente dal punto di vista della maggior parte dei turisti, che decidono di spostarsi a piedi, con la macchina, con la metro o con il taxi, una delle prime cose da fare nella Grande Mela è senza ombra di dubbio quella di scoprirla dall’alto, effettuando un tour in elicottero. Se lo skyline di New York è già di per sé uno spettacolo, figuratevi come può essere dall’alto. Il tour dura circa 15 minuti. Se siete grandi appassionati di pallacanestro, inoltre, non potete non vedere una partita dell’NBA. In questo caso visitare il Madison Square Garden, patria dei New York Knicks, è praticamente d’obbligo. Quando parliamo di New York, parliamo di una città prestata quasi interamente all’intrattenimento. Una cosa è certa: per un motivo o per un altro non ci si annoia mai.

A tal proposito, infatti, sono tantissimi i musical e le opere teatrali da poter seguire, tanto che quelli di Broadway sono famosi anche nel resto del globo. Tra i due musical più popolari, ad esempio, ritroviamo sicuramente quello di Aladdin e quello del Re Leone. Se New York viene definita la città delle anime ci sarà un motivo, Infatti, in questa metropoli regna il multiculturalismo, la convivenza tra culture differenti tra loro. Per scoprirne un po’ tutte le sfaccettature anche dal punto di vista culturale non potete perdervi il tour dei contrasti, che vi condurrà in quattro zone diverse della città: Bronx, Harlem, Brooklyn e Queens.

Tra le altre attività da aggiungere alla lista prioritaria delle cose da fare rientrano senza ombra di dubbio anche la visita alle Cascate del Niagara, magari effettuata con l’aiuto di una guida esperta, e la passeggiata a Central Park. Inoltre, non perdetevi per nessun motivo al mondo il Summit One Vanderbilt, il nuovo Osservatorio di Midtown, inaugurato ufficialmente nel 2021, che vi lascerà a bocca aperta per via della vista mozzafiato. Un altro luogo che non ha alcun bisogno di presentazioni, anche perché lo abbiamo visto centinaia e migliaia di volte in televisione, è Times Square, molto probabilmente il punto della città più caotico e trafficato di tutti. Che vi piaccia o meno, non vi lascerà di certo indifferenti.

In più, anche se non lo abbiamo menzionato da subito, non potete assolutamente fare a meno di visitare quello che probabilmente è il monumento numero uno della Grande Mela: la Statua della Libertà situata a Liberty Island, può essere visitata più da vicino attraverso una corsa in traghetto dai moli a sud di Manhattan.

Tra shopping, musei e grattacieli: ecco le altre attività da svolgere nella Grande Mela

In una classica giornata newyorkese rischierete di finire dietro lo shopping, ma solo se ne siete appassionati, e in questo caso quindi ne varrà la pena. Che sia intorno a SoHo o lungo la Fifth Avenue, i negozi da visitare e in cui alleggerire il proprio portafoglio sono infiniti. Mentre SoHo prima di diventare il luogo di nascita dell’industrial chic era una zona industriale colma di fabbriche, la Fifth Avenue è sempre stata la strada più famosa e lussuosa di New York, nella quale si trovano gli edifici e i negozi più sfarzosi della città, le gioiellerie più prestigiose e i musei più importanti, tra i quali troviamo il Guggenheim, il Metropolitan Museum of Art e il MET.

Tra gli altri musei assolutamente da non perdere, inoltre, rientrano senza ombra di dubbio anche il Memoriale in onore delle vittime dell’attentato dell’11 settembre 2001 e il museo delle cere di Madame Tussauds. Infine, abbiamo già citato il nuovo Osservatorio di Midtown, il Summit One Vanderbilt, ma per restare a bocca aperta e per ammirare la Grande Mela dall’alto ci sono altri grattacieli da dover assolutamente visitare. Il punto più iconico della città in questo senso è sicuramente l’Empire State Building, in cima al quale si può arrivare la mattina anche poco prima dell’alba, prima del tramonto e la sera.

Per i più coraggiosi, invece, c’è The Edge, uno dei ponti di osservazione più in voga di New York, anche perché aperto da poco. La struttura dell’edificio è stata costruita in modo tale da farvi percepire il vento nel momento in cui vi sporgete in cima, inoltre il suo pavimento è di vetro, come se sorvolaste lo skyline della Grande Mela con i vostri piedi.