Il New York Times lancia l’allarme sull’Italia: è destinata a sparire?

Secondo l'analisi del quotidiano statunitense l'Italia si sta "restringendo" e forse è destinata a scomparire nel giro di poche generazioni

Allarme demografico per l’Italia. Lo lancia il prestigioso New York Times secondo il quale il Belpaese è tra le nazioni occidentali quella che sta vivendo un calo demografico più significativo. Secondo l’analisi del quotidiano statunitense l’Italia si sta “restringendo” e forse è destinata a scomparire nel giro di poche generazioni se non ci saranno cambiamenti radicali.

L’aumento dell’età media degli italiani

Oltre al calo demografico si registra, come evidenzia la stampa americana, l’aumento dell’età media degli italiani. Il nostro Paese, infatti, registra il più veloce invecchiamento del suo popolo. Allo scarso incremento delle nascite si unisce una qualità di vita migliore che permette ad un numero sempre più crescente di persone di raggiungere e, spesso, superare i 100 ani di età.

Calo nascite preoccupante

“Come ginecologici siamo preoccupati per il calo demografico. Per questo motivo occorre lanciare un patto per la natalità e la nostra Federazione sarà al fianco delle donne e delle coppie e delle istituzioni per contribuire alla ripresa demografica e allo sviluppo delle future generazioni”. Nicola Colacurci, presidente nazionale della Società italiana ginecologia e ostetricia (Sigo) all’Adnkronos Salute non nasconde la preoccupazione “per la denatalità che nel nostro Paese è una vera criticità”.

Come sbloccare il potenziale demografico

La popolazione mondiale è ora di 8 miliardi. Nonostante tutto, sempre più paesi hanno iniziato a notare un calo della popolazione: più del 60% della popolazione mondiale ora vive in un paese con un basso tasso di fertilità. Queste tendenze demografiche sollevano diverse domande su come gestire la demografia in un contesto sempre più complesso. A questo proposito il World Economic Forum (WEF) ha stilato un elenco di cinque raccomandazioni per i responsabili politici interessati a sbloccare il potenziale demografico del proprio paese: analizzare i dati sulla popolazione, investire nella pianificazione familiare, pianificare le esigenze future delle infrastrutture sanitarie ed educare tutti a tutte le età e dare priorità all’inclusività.