Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli, ha stravinto in Csm

Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli. Lo ha nominato a larga maggioranza Consiglio superiore della magistratura. Gratteri lascia la procura di Catanzaro e prende il posto lasciato vacante da Giovanni Melillo, nominato nel 2022 procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Nicola Gratteri, nominato dal plenum del Consiglio superiore della magistratura alla guida della procura di Napoli, ha ottenuto 19 voti, prevalendo sugli altri due candidati proposti dalla commissione per gli incarichi direttivi: 5 voti sono andati a Giuseppe Amato, procuratore di Bologna, e 8 a Rosa Volpe, aggiunto a Napoli. In suo favore hanno votato, tra gli altri, il vicepresidente, Fabio Pinelli, e il procuratore generale della Cassazione, Luigi Salvato.

A Gratteri sono andati i voti di tutti i consiglieri laici, di centrodestra, Iv e M5S, tranne Roberto Romboli (Pd), del gruppo di Magistratura indipendente, del togato di Unicost Antonio Laganà e dell’indipendente Andrea Mirenda. Per Amato hanno votato gli altri 3 togati di Unicost, la prima presidente della Cassazione Margherita Cassano e l’indipendente Roberto Fontana. Gli 8 voti per Rosa Volpe sono stati quelli del gruppo di Area, di Domenica Miele, togata di Magistratura democratica, e del laico in quota Pd Roberto Romboli.

Le reazioni: Nicola Gratteri procuratore di Napoli

“Buon lavoro a Nicola Gratteri, nuovo procuratore di Napoli. La sua esperienza, il suo senso delle istituzioni e il suo impegno contro la criminalità saranno essenziali per garantire la sicurezza della nostra città”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commentando la nomina, da parte del Csm, di Nicola Gratteri a capo della Procura di Napoli. Manfredi assicura “massima collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale” al neo procuratore.

“Buon lavoro a Nicola Gratteri, nuovo procuratore di Napoli. La tua esperienza, il tuo rigore, la tua vita dedicata alla liberazione delle nostre terre dalle mafie, ti aiuteranno nella battaglia per la legalità a Napoli. Dobbiamo combattere l’indifferenza”. Così su X Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd.