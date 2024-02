No ai domiciliari: il nisseno Filippo Mosca resta in carcere in Romania

Resta dietro le sbarre il 29enne di Caltanissetta detenuto in Romania dopo la condanna per traffico internazionale di stupefacenti

I giudici romeni, nel corso dell’udienza di questa mattina, hanno respinto la richiesta di arresti domiciliari per Filippo Mosca, il ventinovenne di Caltanissetta, arrestato i primi di maggio dell’anno scorso e detenuto da quasi 9 mesi, nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

“Non hanno accettato la richiesta del nostro legale – spiega al telefono la madre Ornella Matraxia – Non nutrivo molte speranze. Purtroppo, la giustizia in Romania funziona in questo modo, è come un muro di gomma, contro questo muro mi scontro da maggio. Sono molto triste e scoraggiata. Non mi aspettavo altro. Ma andremo avanti”, aggiunge Ornella Matraxia, che è atterrata a Catania, in arrivo da Londra dove vive con le altre due figlie, per raggiungere la madre a Caltanissetta, sua città d’origine. “Penso a mio figlio Filippo – aggiunge la madre -. Non è facile dargli questa notizia e sarò io a dovergliela comunicare”.

Le parole della fidanzata di Filippo Mosca



“Ci speravo tanto davvero ma un po’ ce lo aspettavamo. Ieri quando l’ho sentito al telefono mi diceva che non credeva di poter ottenere gli arresti domiciliari, in Romania non interessano a nessuno le condizioni di vita in carcere”. Parole di Claudia Crimi, 26 anni, fidanzata di Filippo Mosca, il 29enne di Caltanissetta, arrestato i primi di maggio dell’anno scorso e detenuto da quasi nove mesi nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania.

Il ragazzo è stato condannato in primo grado a otto anni e tre mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. “Ottenere gli arresti domiciliari sarebbe stato importante – aggiunge Claudia, originaria di Messina, ma che lavora a Catania – perché Filippo soffre di colon irritabile, ha bisogno di farmaci e di una dieta equilibrata. Là mangia malissimo e infatti sta male quasi ogni giorno”.

“E’ a terra: carcere è un’ingiustizia”



“Il suo stato d’animo è a terra – sottolinea la fidanzata – posso immaginare come si sentirà dopo la notizia del rifiuto dei domiciliari. A volte con lui è difficile comunicare, al telefono di sono dei momenti di silenzio, vive il carcere come una sofferenza e una ingiustizia“. Da qualche settimana Filippo Mosca è in cella con altri sei italiani, tra questi il suo amico Luca Cammalleri di Caltanissetta con il quale era partito, ma le condizioni igienico sanitarie delle celle sono sempre precarie.

