Giustizia: nomina Marino a Procuratore aggiunto Caltanissetta, Pacifico presenta ricorso

Le ragioni del contendere riguardano i criteri adottati dal Csm. Entrambi procuratori antimafia di spicco, i due magistrati sono già stati colleghi nella stessa procura a Catania

Arriva il ricorso per il posto di Procuratore aggiunto alla procura di Caltanissetta. In seguito alla nomina da parte del Csm del procuratore Nicolò Marino per il posto di aggiunto, l’altro magistrato in corsa per lo stesso ruolo, Pasquale Pacifico, già sostituto alla procura nissena ha presentato ricorso, come si legge in un articolo sul Giornale di Sicilia di Ivana Baiunco. Le ragioni del contendere come si legge, riguardano i criteri di scelta adottati dal Csm. Entrambi procuratori antimafia di spicco, i due magistrati sono già stati colleghi nella stessa procura a Catania. “Il ricorso con richiesta di sospensiva urgente che porta la firma dell’avvocato Gianluigi Pellegrino del foro di Roma è stato depositato la scorsa settimana e notificato all’interessato. –si legge nell’articolo- Due i capisaldi sui quali si basano le motivazioni: il primo, i provvedimenti disciplinari che hanno subito entranti i magistrati nel corso della loro carriera, uno per ciascuno. A suo favore Pacifico adduce l’assoluzione dal punto di vista disciplinare e penale perché il fatto non sussiste, si trattava di una presunta fuga di notizie e dall’altro lato il provvedimento nei confronti di Nicolò Marino dal punto di vista penale andato in prescrizione e dal punto di vista disciplinare invece conclusosi con una censura. Riguardante un ritardo nella trasmissione di atti per la trascrizione nel registro degli indagati”.

La vicenda che adesso si trasferisce dinnanzi al Tar avrà delle ripercussioni sul processo Montante. Essendo il procuratore Marino parte civile nel giudizio, il processo dovrà essere spostato a Catania per incompatibilità, ma adesso con il ricorso pendente e in assenza di un insediamento effettivo del nuovo aggiunto il processo da poco riunito in un “Maxi Processo” sono 30 gli imputati tra i quali anche il presidente della regione Renato Schifani e l’ex governatore Rosario Crocetta avrà una ulteriore battuta d’arresto. L’udienza fissata per lunedì 19 sarà per un mero rinvio.