Non accetta separazione e colpisce ex moglie col casco: un arresto nel Ragusano

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa prosegue senza sosta l’impegno a contrastare i reati intrafamiliari

Non accettava la separazione R.V. il 52enne di Comiso che, per questo, ha aggredito violentemente a colpi di casco l’ex moglie. Per lei, che se lo è visto in casa dopo essersi introdotto illecitamente, tanta paura e un trauma cranico. Infine l’uomo, sempre con violenza, ha sottratto alla vittima le chiavi della casa e della sua autovettura, indirizzandole gravi minacce di morte.

Il racconto

L’evento raccontato dalla vittima è stato immediatamente condiviso con la Procura della Repubblica di Ragusa. Dopo aver valutato lo stato di pericolo cui versava la vittima, è stata avanzata al Giudice per le Indagini Preliminari la richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari. Misura disposta poiché riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo.

Ai domiciliari

Questo il motivo che ha indotto i Carabinieri della Stazione di Comiso a dare esecuzione ad una Ordinanza per l’applicazione della Misura Cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa.