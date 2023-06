Non risponde al telefono, familiari in ansia: uomo trovato morto in un campo

Sul posto i carabinieri per le indagini di rito

Aveva 51 anni ed era animato da una grande voglia di lavorare Roberto Falcomer, l’uomo trovato morto in un campo che coltivava Concordia Sagittaria (Venezia). A fare scattare i controlli i familiari, allarmati dal fatto che non rispondeva per troppo tempo al telefono.

Infarto fulminante

Conoscendo il suo legame stretto con quel campo, è proprio lì che lo hanno cercato e, purtroppo, trovato per terra esanime. Neanche i soccorsi dei sanitari del 118 hanno potuto fare nulla per salvarlo da quello che sembra essere stato un infarto fulminante. Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri di Portogruaro per le indagini di rito. La salma è stata messa a disposizione dei familiari.