Sanitari del 118 aggrediti da un prete: infermiere preso a schiaffi

A condannare fermamente l'episodio è la pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate"

Una diatriba tra equipaggio del 118 e un parroco, riguardante la reale necessità di trasferire in ospedale un paziente psichiatrico che viveva in chiesa, nella fattispecie una donna, è finito in malo modo. Due ceffoni per l’infermiere della automedica di Arzano (NA) giunta in supporto alla ambulanza INDIA di Afragola, mollati dal prete, hanno sorpreso i presenti alla scena.

La condanna di “Nessuno tocchi Ippocrate”

Inevitabilmente, considerati gli animi fin troppo surriscaldati, sono state allertate le forze dell’ordine che, con la paziente ormai a bordo dell’ambulanza non riescono a giungere sul posto in tempo. “Questa notizia – commenta Nessuno tocchi Ippocrate, pagina facebook ideata da un medico del 118 stanco delle aggressioni che quotidianamente subisce il personale sanitario in strada e tra le mura ospedaliere – ci ha sconvolto non poco , ricevere una aggressione da parte di chi dovrebbe professare l’amore tra esseri umani…..è davvero troppo!”