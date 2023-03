Un parroco tra frequentatori di un b&b a luci rosse: 4 misure cautelari

E' stata la frequentazione di un parroco a far scoprire ai carabinieri l'esistenza di una casa di prostituzione in un b&b

E’ stata la frequentazione di un parroco del Casertano a far scoprire ai carabinieri l’esistenza di una casa di prostituzione in un b&b nel Centro direzionale di Napoli. I militari della compagnia di Capua hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di 4 indagati ritenuti gravemente indiziati dei delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Uno degli indagati è stato sottoposto al divieto di dimora in Campania, mentre gli altri tre sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il b&b è stato sottoposto a sequestro.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini svolte dai carabinieri di Vairano Scalo hanno avuto inizio nel mese di ottobre 2020 e sono terminate nel gennaio 2021; le attività investigative hanno consentito inizialmente di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un prelato, parroco di Presenzano (Caserta), in relazione ai reati di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione nei confronti di diversi soggetti minorenni, condotte per le quali il parroco è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed è attualmente a giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.