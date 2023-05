Noto, raffica di furti in poche ore: arrestato straniero irregolare

Dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere

Un cittadino marocchino di 26 anni è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Noto per furto con destrezza. I poliziotti lo hanno notato nella zona della stazione ferroviaria mentre, con in mano un pacco, si allontanava frettolosamente da un supermercato, saltando in sella a una bici. Dopo averlo bloccato gli investigatori hanno scoperto che lo straniero aveva messo a segno il furto di una macchinetta del caffè dall’esercizio commerciale. Dagli accertamenti è emerso che il 26enne era già stato raggiunto nel 2019 da un provvedimento di espulsione che non aveva rispettato.

La notte precedente, inoltre, lo straniero aveva tentato un colpo ai danni di un distributore di carburante e rubato 1.200 euro in contanti al titolare di un bar nel centro storico di Noto. Per questi reati, l’uomo è stato denunciato. La refurtiva, ovvero la bici anch’essa rubata, i contanti e la macchinetta del caffè, sono stati posti sotto sequestro per essere restituiti ai proprietari. Dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere.