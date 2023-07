Due incidenti a Palermo nel giro di poche ore, si contano due feriti

Due incidenti sulle strade di Palermo nella notte a distanza di poche ore

Scontro tra due auto questa notte intorno all’una in via Plauto a Sferracavallo. Le due vetture hanno terminato la loro corsa sulle auto in sosta, danneggiandole.

Entrambi i conducenti non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica stradale che hanno effettuato i rilievi.

Il secondo incidente nella notte

Mentre poco dopo le 23 di ieri sera, all’incrocio tra via Giuseppe Di Stefano e via Silvestri nel quartiere Passo Di Rigano due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra un’Honda Sh 125 e un’Alfa Mito.

Il conducente e il passeggero che erano a bordo del motociclo sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale Cervello. A ricostruire la dinamica dell’incidente sul posto sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica stradale.

Foto d’archivio