VIDEO | Nuccio Di Paola ospite del Forum del Quotidiano di Sicilia

Dai Termocombustori alla burocrazia della Regione Siciliana, tanti i temi affrontati in compagnia di Nuccio Di Paola.

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Sicilia e vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola, ha partecipato al Forum con il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua. Numerosi i temi trattati in occasione dell’incontro, dalla burocrazia pachidermica della Regione Siciliana alla questione Sanità nell’Isola, passando per il tema rifiuti e termocombustori. L’intervista completa verrà pubblicata nei prossimi giorni sul Quotidiano di Sicilia e su QdS.it.