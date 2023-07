Numero chiuso Medicina: striscioni a Palermo, Catania e Messina

L’iniziativa è condivisa dalla Cgil Sicilia che, assieme all’Udu, plaude anche al progetto di legge presentato da alcuni deputati all’Ars

Striscioni per chiedere l’abolizione del numero chiuso in Medicina e nelle professioni sanitarie sono stati affissi dall’Udu a Palermo, Messina e Catania davanti l’ingresso delle sedi dove si svolgono in questi giorni i test di Medicina.

L’iniziativa condivisa dalla Cgil Sicilia

L’iniziativa è condivisa dalla Cgil Sicilia che, assieme all’Udu, plaude anche al progetto di legge presentato da alcuni deputati all’Assemblea regionale siciliana da proporre al Parlamento nazionale per l’abolizione del numero chiuso. “Considerata la carenza di medici – scrivono in una nota congiunta la segretaria regionale Cgil, Gabriella Messina, e i rappresentanti di Udu Palermo, Catania e Messina, Valerio Quagliano, Damiano Licciardello e Damiano Di Giovanni – il numero chiuso è un ostacolo incomprensibile da rimuovere. Investire sulla formazione di futuri medici deve essere oggi una priorità”.