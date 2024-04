Inizia una nuova era di sogni e di magia a Parigi nasce Disney Adventure World

Disneyland Paris ha annunciato moltissime novità per gli Studios tra espansioni, rebranding e tanti mondi da esplorare

PARIGI – Il parco Walt Disney Studios a Disneyland Paris si prepara a vivere una nuova era, caratterizzata da creatività, esperienze inedite e una grandissima espansione. Per celebrare questo nuovo capitolo, il Parco Walt Disney Studios cambierà il suo nome in “Disney Adventure World” quando aprirà la nuova Land World of Frozen, una nuova area immersiva dedicata al mondo di Frozen dei Walt Disney Animation Studios. Altre importanti novità arriveranno nei prossimi anni, con la ristrutturazione del Disney Village e del Davy Crockett Ranch. Nel dettaglio di trasformazione – che si sta realizzando grazie a un investimento di due miliardi di euro – è il rifacimento completo del Parco Walt Disney Studios, che continuerà ad espandersi con nuove aree tematiche che si aggiungeranno al Marvel Avengers Campus, aperto nel 2022, e agli universi Pixar.

Il parco raddoppierà la sua superficie

Alla fine del suo percorso di espansione, il parco raddoppierà la sua superficie, diventando una destinazione a sé stante. L’idea originale del secondo parco, aperto nel 2002, era quella di offrire agli ospiti uno sguardo nel dietro le quinte della realizzazione di film, lungometraggi animati e spettacoli televisivi. Da allora, il concetto del parco si è evoluto in modo creativo per offrire mondi sempre più coinvolgenti e nel 2007 ha intrapreso un entusiasmante percorso di espansione con grandi progetti come The Twilight Zone™ Tower of Terror, Worlds of Pixar e Ratatouille: The Adventure. Dalla recente apertura di Worlds of Pixar e di Marvel Avengers Campus alla creazione di un’area tematica ispirata a Frozen, il parco continua a dare il benvenuto alle franchise più amate, facendo entrare gli ospiti nelle loro storie preferite in un modo che solo Disney sa fare.

E il divertimento è solo all’inizio, perché gli universi immersivi ispirati ai film Disney più famosi di sempre diventeranno la pietra miliare della trasformazione del Parco! “Oggi stiamo cambiando la storia del parco Walt Disney Studios. Fino ad oggi – ha commentato Tom Fitzgerald, Walt Disney imagineering chief storytelling executive e senior creative executive di Disneyland Paris – i nostri ospiti avevano la possibilità di sbirciare nel dietro le quinte delle riprese cinematografiche. D’ora in poi, saranno invitati a celebrare le grandi franchise Disney e ad intraprendere un’avventura in mondi immersivi. Questi universi unici diventeranno il fulcro della nuova identità del parco e rappresenteranno i regni che gli ospiti scopriranno all’interno del Parco. Questi ultimi saranno invitati a partecipare ad avventure ispirate alle storie più amate di sempre”,

“Per continuare questa trasformazione, che ha permesso di reimmaginare più del 90% del Parco Walt Disney Studios dalla sua apertura nel 2002 ad oggi, siamo lieti di presentare – ha dichiarato Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris – una nuova visione creativa che ha completamente ridefinito il nostro secondo Parco. Gli ospiti intraprenderanno un viaggio che fonde la Magia e l’emozione delle nostre amate franchise con l’esplorazione di nuovi mondi ricreati in maniera fedele. Questa significativa evoluzione ci ha ispirato a rinominare il Parco, preannunciando un nuovo vibrante capitolo per Disneyland Paris. Il nuovo nome entrerà ufficialmente in vigore con la grande apertura della nostra prossima area tematica, World of Frozen, segnando l’inizio grandioso di questa nuova ed entusiasmante era. Con il nostro impegno a superare i confini dell’immersione e dell’innovazione, stiamo creando nuove esperienze mozzafiato e momenti spettacolari a Disney Adventure World. Il parco offrirà avventure uniche in mondi coinvolgenti e sarà un complemento perfetto per il parco Disneyland”.

Oltre al secondo Parco, l’intero resort satà teatro di cambiamenti significativi. Saranno aggiunti presto due nuovi spettacoli, tra cui uno show musicale ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie di Disney Animation che debutterà in primavera: Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland. A partire dal 25 maggio, Alice, la Regina di Cuori e molti altri, torneranno nel Paese delle Meraviglie per un nuovo ed elettrizzante spettacolo nel parco Walt Disney Studios. Un’esperienza entusiasmante, in cui due fazioni si affrontano in un testa a testa, con acrobati che si spingono al limite e due finali alternativi decisi dal pubblico.

Un’occasione per scoprire una nuova storia di Alice e della Regina di Cuori, in un coloratissimo tema pop-rock. Alla fine del 2024, al Marvel Avengers Campus ci sarà una nuovissima esperienza notturna, che prenderà vita ogni sera sull’edificio della Worldwide Engineering Brigade, fino alla primavera del 2025. Questo momento coinvolgente combinerà proiezioni, musica ed effetti speciali con una trama completamente nuova, che vedrà interagire con il pubblico alcuni dei Personaggi Marvel più amati e nuovi per Disneyland Paris.