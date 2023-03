Nuova illuminazione pubblica per Sortino

Dopo un lungo iter travagliato, hanno finalmente preso il via i lavori di messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti luminosi cittadini: disponibili più di due milioni di euro

SORTINO (SR) – Hanno preso il via i lavori di messa a norma e di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica della città di Sortino. Dopo diversi mesi di attesa, infatti, la ditta aggiudicataria “L. e C. Lavori e Costruzioni” di Alcamo ha avviato i lavori. Il ritardo è stato dovuto alla difficoltà di approvvigionamento delle armature e delle componenti elettroniche ed elettriche per la sostituzione dei corpi illuminanti e delle nuove installazioni nelle aree interessate.

Il finanziamento, ammontante complessivamente a 2.244.906,31 euro, è stato erogato dal dipartimento Energia dell’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità con i Fondi del Po (Piano Operativo) Fesr (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) 2014/2020, Asse prioritario 4, Azione 4.1.3, e la gara è stata aggiudicata con un ribasso del 30,7897 %.

“Un risultato storico per la nostra città – afferma l’assessore comunale ai lavori pubblici, Vincenzo Bastante – il cui travagliato iter vede finalmente la ‘Luce’ con l’augurio che entro il mese di luglio 2023, data prevista nel crono-programma, tutti gli interventi previsti nel progetto siano completati”.

“Un altro tassello fondamentale che evidenzia gli obiettivi strategici della nostra Amministrazione – prosegue Bastante – finalizzata al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera che vede il Comune di Sortino tra i più attivi e virtuosi di tutta la Regione, per raggiungere gli obiettivi previsti dal nostro Paesc (Piano sostenibile per l’energia Sostenibile e il Clima)”.

“Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo programmatico – commenta il primo cittadino, Vincenzo Parlato – che conferma ancora una volta l’attenzione della nostra compagine amministrativa alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, al potenziamento complessivo del sistema illuminotecnico della nostra splendida cittadina anche ai fini di una maggiore sicurezza del centro abitato”.

Nello specifico il progetto prevede:

1) Il potenziamento della pubblica illuminazione in alcune strade e piazze del paese: Via Aldo Moro, Via Risorgimento, Via Pantalica, Piazza San Pietro ecc.. con armature più performanti;

2) La sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con 1561 nuovi punti luce a Led;

3) L’installazione dell’impianto di “telecontrollo del traffico”, con 3 pannelli a messaggio variabile con controllo da remoto attraverso software dedicato;

4) La telegestione punto/punto con software dedicato al controllo dell’impianto di Pubblica Illuminazione, che consentirà di conoscere in tempo reale eventuali guasti alla rete;

5) L’installazione di n.3 colonnine di ricarica per veicoli elettrici che serviranno ad incentivare i cittadini al passaggio alla mobilità elettrica permettendo una consistente riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

“Questa opera pubblica – conclude il sindaco Parlato – è la più importante degli ultimi decenni per la nostra città e garantirà:

1) un netto miglioramento del confort illuminotecnico di tutto il paese;

2) una maggiore sicurezza dell’impianto pubblico;

3) una significativa riduzione dei costi per gli interventi di manutenzione, in quanto le lampade a Led hanno una durata almeno 30 volte più lunga di quella media delle lampade ad incandescenza;

4) un consistente risparmio dei costi energetici per il comune e per tutti i cittadini”.