Nuove posizioni aperte con Glovo, come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative, Glovo, leader mondiale di consegna on demand, mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Glovo, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili maggiormente ricercati includono i seguenti settori:

Corrieri indipendenti

Servizio clienti

Gestione operativa: Glovo cerca persone che abbiano competenze di gestione operativa per supervisionare e coordinare le attività operative legate alla consegna dei prodotti. Questi ruoli richiedono una buona organizzazione, capacità di pianificazione e risoluzione dei problemi.

Tecnologia e sviluppo

Marketing e comunicazione

Glovo, i requisiti per lavorare

Età minima di 18 anni

Possedere un mezzo di trasporto affidabile, come una bicicletta, uno scooter o un’auto, a seconda delle normative locali e delle modalità di consegna disponibili nell’area in cui si lavora

Smartphone

Conoscenza della lingua

Capacità comunicative

Come candidarsi

Coloro che sono interessati a lavorare in Glovo possono inviare la propria candidatura attraverso questa sezione dedicata alle carriere.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI