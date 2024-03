Nuovi posti di lavoro in KFC, ecco come presentare la candidatura

Grandi opportunità in Italia e all'estero

Il celebre marchio internazionale di fast food KFC è alla ricerca di nuove figure lavorative per tutti coloro che vogliono avviare una carriera nel settore del cibo, della ristorazione o più semplicemente lavorare in un settore stimolante.

KFC, i profili ricercati

Tenendo conto che le posizioni di ricerca possono variare costantemente sul sito web di Kfc, per il momento i profili ricercati includono:

Dipendenti di Ristorante: KFC assume frequentemente dipendenti per lavorare nei ristoranti come cuochi, cassieri, addetti al servizio clienti e personale per la preparazione degli alimenti. Questi ruoli richiedono solitamente una buona attitudine al servizio clienti, capacità di lavorare in un ambiente veloce e una buona conoscenza delle procedure di sicurezza alimentare.

Manager di Ristorante: KFC cerca anche manager di ristorante responsabili della gestione operativa di una filiale. Questi professionisti devono avere esperienza nel settore della ristorazione, abilità di leadership, capacità di gestione del personale, competenze organizzative e capacità di risolvere problemi.

Supervisori di Ristorante: KFC potrebbe ricercare supervisori di ristorante che siano in grado di supportare e guidare i dipendenti nelle operazioni quotidiane, garantire il rispetto delle norme aziendali, controllare la qualità dei servizi e contribuire all’ottimizzazione delle prestazioni del ristorante.

Addetti al Marketing e alla Pubblicità: KFC potrebbe assumere professionisti del marketing e della pubblicità per sviluppare e implementare strategie di marketing e pubblicità per promuovere i loro prodotti e servizi. Questi ruoli richiedono competenze nel campo del marketing, della comunicazione, della gestione dei social media e della creatività.

Risorse Umane e Amministrazione: KFC potrebbe ricercare professionisti delle risorse umane e dell’amministrazione per gestire le attività di reclutamento, selezione, formazione, stipendio e benefit per i dipendenti.

Responsabili della Qualità e della Sicurezza Alimentare: KFC mette grande enfasi sulla qualità dei prodotti e sulla sicurezza alimentare. Pertanto, potrebbero essere ricercati professionisti specializzati in queste aree per garantire che tutti i ristoranti rispettino gli standard di qualità e le normative di sicurezza alimentare.

Kfc, i requisiti richiesti

Età minima: La maggior parte delle posizioni in KFC richiede di avere almeno 16 anni di età. Tuttavia, l’età minima può variare a seconda delle leggi e delle normative locali

Autorizzazione a lavorare: È necessario avere l’autorizzazione legale a lavorare nel paese in cui si trova il ristorante KFC. Ciò può includere la cittadinanza, il permesso di lavoro o altri documenti di identificazione legali.

Capacità di lavorare in un ambiente veloce: KFC è noto per essere un ambiente di lavoro frenetico e veloce. È necessario dimostrare una buona resistenza allo stress e la capacità di lavorare in modo efficiente durante i momenti di picco dell’attività.

Conoscenza delle norme di sicurezza alimentare: Per le posizioni che coinvolgono la manipolazione degli alimenti, come cuochi e addetti alla preparazione degli alimenti, è richiesta una conoscenza delle norme di sicurezza alimentare e l’attenzione alle procedure igieniche.

Abilità di comunicazione e servizio clienti: KFC è un’azienda orientata al servizio clienti, quindi è essenziale avere buone abilità di comunicazione e la capacità di interagire in modo cordiale e professionale con i clienti.

Flessibilità di orario: KFC è spesso aperto a pranzo e a cena, nonché durante i fine settimana e le festività. Pertanto, potrebbe essere richiesta la disponibilità a lavorare in orari flessibili, compresi i turni serali e i giorni festivi.

KFC, come candidarsi

Per le opportunità di lavoro e le assunzioni presso Kentucky Fried Chicken, ti consigliamo di visitare la pagina “Lavora con noi” dedicata alle carriere e alle selezioni all’interno del Gruppo KFC. Su questa pagina, vengono pubblicate regolarmente le posizioni aperte per lavorare nei ristoranti KFC. Attraverso l’area dedicata, avrai accesso alle offerte di lavoro attuali e potrai effettuare una ricerca specifica in base alla sede o alla posizione di tuo interesse.

