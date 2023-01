Nuovo blitz attivisti “Ultima Generazione”: vernice rossa su facciata Senato

Nel corso dello scempio gli ambientalisti hanno imbrattato anche alcune finestre e un portone di Palazzo Madama

Nuovo blitz degli attivisti dell’ambiente di “Ultima Generazione” a Roma. Questa mattina un gruppo di ambientalisti hanno spruzzato vernice di colore rosso sulla facciata del Senato a Roma.

Identificate cinque persone

Nel corso dello scempio sono state imbrattate anche alcune finestre e un portone di Palazzo Madama. Cinque persone sono state accompagnate in questura a Roma per essere identificate e la loro posizione è al vaglio in relazione al blitz. Le indagini sono svolte dalla Digos di Roma e dai carabinieri.