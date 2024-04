Governo al lavoro per il “nuovo decreto del primo maggio”: vertice Meloni-sindacati

Prima di essere discussa sul tavolo del Consiglio dei ministri, la nuova misura ideata dal governo sarà illustrata ai sindacati direttamente da Giorgia Meloni

Il governo è al lavoro per il “nuovo decreto del primo maggio”. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterà di una misura che avrebbe in agenda: un bonus sulla tredicesima dei lavoratori a basso reddito, sgravi fiscali per le aziende che assumono (con specifica sul Sud) e detassazione dei premi di produzione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Queste proposte, potrebbero presto essere messe sul tavolo del Consiglio dei ministri (in programma per martedì 30). I nuovi interventi, però, saranno prima varati dai sindacati, convocati a sorpresa a Palazzo Chigi per ascoltare le novità governative da Giorgia Meloni.

“Nuovo decreto primo maggio”: attesa per le misure

Tra le novità più attese dal possibile nuovo decreto c’è senza dubbio il bonus sulle tredicesime per i lavoratori a basso reddito, ma anche il decreto di legge Coesione, che potrebbe ridisegnare la distribuzione di alcuni fondi europei. Come spiegato dal ministro per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di coesione, Raffaele Fitto, l’obiettivo della misura è “intervenire strutturalmente su alcuni limiti e deficit delle politiche di coesione del nostro Paese”.

Incontro Meloni-sindacati a Palazzo Chigi

Prima di essere discussa sul tavolo del Consiglio dei ministri, la nuova misura ideata dal governo sarà illustrata ai sindacati direttamente da Giorgia Meloni. Le varie categorie, infatti, sono state invitate a sorpresa a Palazzo Chigi e, in queste ore, verranno loro illustrati i nuovi piani di governo.