Omicidio alla vigilia di San Silvestro: ucciso 38enne di Afragola

Luigi Mocerino, questo il nome della vittima, aveva precedenti per spaccio di droga. La pista privilegiata è quella di un attentato camorristico

Mancavano poche ore al capodanno quando un uomo di 37 anni è stato crivellato di colpi di pistola e lasciato morto in strada. L’efferato omicidio è avvenuto in pieno centro ad Afragola, nel Napoletano. Il 37enne, intorno alle 19, stava entrando in una salumeria quando l’arma del killer ha cominciato a sparare. A nulla è valso l’intervento dei sanitari che è morto in strada pochi minuti dopo l’attentato.

Sul posto sono giunte diverse auto dei carabinieri e la zona è stata transennata per permettere i rilievi. La vittima è stata individuata: si tratta di Luigi Mocerino, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga. Non si esclude alcuna pista, ma viene privilegiata quella che porta ad ambienti malavitosi vicini alla camorra.