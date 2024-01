Ennesimo omicidio in Sicilia, imprenditore ucciso a coltellate: si cerca il figlio 22enne

Shock nel centro storico di Enna: sono in corso le indagini per ricostruire il delitto.

Un altro sconvolgente omicidio in Sicilia, nel centro storico di Enna: la vittima è un imprenditore edile, Gaetano Menzo.

Sono in corso le indagini e le ricerche del figlio della vittima, Matteo, 22 anni. Ecco le prime informazioni sul delitto.

Omicidio a Enna, vittima l’imprenditore Gaetano Menzo

Secondo le prime indiscrezioni, l’imprenditore sarebbe stato ucciso a coltellate nella sua abitazione. Due collaboratori di Menzo, preoccupati perché assente a lavoro, sarebbero andati a trovarlo a casa e avrebbero fatto la terribile scoperta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Gli inquirenti al momento sono alla ricerca del figlio Matteo, che pare avesse avuto una lite con il padre poco prima del delitto e che al momento risulta irreperibile.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Due ragazzi uccisi dopo rissa in discoteca

La Sicilia nell’ultimo mese è stata sconvolta da altri due delitti, entrambi registrati in provincia di Palermo: gli omicidi di Rosolino Celesia, ex promessa del calcio siciliano detto “Lino”, e Francesco Bacchi. Entrambi sono vittime di una movida violenza, apparentemente senza più freno. Gli indiziati per i due assassini sono giovanissimi: nel caso di Celesia, il sospettato – reo confesso – ha soltanto 17 anni; nel caso di Bacchi, invece, l’indagato principale è un coetaneo, il 20enne Andrea Cangemi.

Immagine di repertorio