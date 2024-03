Opel, la gamma Monovano si rinnova: arrivano tre camper targati Crosscamp

Versatilità e comodità le parole chiave per descrivere i nuovi veicoli del marchio tedesco

ROMA – La gamma Monovano di Opel si rinnova e si apre a nuovi mercati. Non solo veicoli commerciali ma anche camper grazie ai tre nuovi esemplari della gamma. Il Crosscamp 541 è un veicolo flessibile per tutti i giorni, un veicolo d’avventura e un camper multifunzionale in uno. Le due varianti Crosscamp 600 e 640 puntano sul massimo comfort abitativo in viaggio e su un ampio spazio di stivaggio.

La flessibilità è fondamentale nel Opel Monovano Crosscamp 541

Con una lunghezza totale di 5,41 metri, il camper è adatto anche al traffico cittadino ed alla maggior parte dei parcheggi. Grazie al suo concetto modulare, è possibile creare fino a 14 varianti da un’unica pianta. Nella parte anteriore, il guidatore e il passeggero possono godere di comode poltrone girevoli con braccioli. Quattro vani portaoggetti al tetto possono ospitare piccoli utensili. La boiserie in legno crea un’atmosfera accogliente.

Nella zona giorno del Crosscamp 541 vengono utilizzate soluzioni innovative: al posto di un letto fisso, dietro il conducente c’è un grande divano letto, che può essere ripiegato in pochi passaggi e fissato alla parete laterale per risparmiare spazio. Anche il restante vano posteriore del Crosscamp 541 può essere utilizzato in modo flessibile, sia con un armadio con quattro scomparti che possono essere installati e rimossi rapidamente, sia con il divisorio doccia modulare delle stesse dimensioni. Il pratico angolo cottura si trova sulla parete laterale destra del veicolo. Le due varianti Movano Crosscamp 600 e 640 sono ancora più comode.

Ognuno di essi offre un’area salotto con tavolo e un’estensione oscillante nella parte anteriore, una cucina e un bagno al centro e un letto matrimoniale nella parte posteriore – installato trasversalmente nel Crosscamp 600 e longitudinalmente nel Crosscamp 640 – con rete a doghe e un materasso di 11 centimetri di spessore. Oltre ai pratici armadi sotto i letti, un cassetto posteriore aumenta ulteriormente lo spazio di archiviazione. Per un viaggio tanto piacevole quanto economico, i flessibili modelli Crosscamp sono disponibili con efficienti motori turbodiesel con potenze da 103 kW/140 CV a 121 kW/165 CV. Chi ha bisogno di ancora più spazio può anche dotare le varianti 541 e 600 di un tetto a soffietto opzionale.

In questo modo si creano due posti letto di dimensioni più generose al piano superiore, con una lunghezza fino a 2,09 metri e una larghezza di 1,43 metri. Per l’illuminazione notturna, a bordo sono presenti due luci a collo d’oca tra cui una presa Usb per la ricarica di smartphone, ecc. Inoltre, Crosscamp offre molte altre caratteristiche speciali per personalizzare ulteriormente i camper per le vacanze e il tempo libero basati su Opel Movano.