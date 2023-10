Operatore del 118 nel Trapanese va al bancomat per prelevare e rimane chiuso dentro

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato l'intervento di apertura della porta rimasta bloccata

Disavventura a lieto fine per un operatore sanitario del 118 di Castelvetrano, in provincia di Trapani. L’uomo si era recato nella filiale della propria banca per prelevare i contanti dallo sportello bancomat ma, per un problema alla porta autimatica, è rimasto bloccato all’interno.

L’inrtervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato l’intervento di apertura della porta rimasta bloccata per consentire all’operatore di uscire dalla banca.