Opportunità di lavoro con Bosch, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati in numerosi settori

Nuove opportunità nel settore dell’innovazione tecnologica con Bosch, colosso globale noto per i suoi contributi pionieristici in vari settori, tra cui l’automazione, gli elettrodomestici e le soluzioni per la smart home. Il marchio offre con frequenza l’apertura di nuove posizioni per tutti coloro che desiderano avviare una carriera in questo settore.

Bosch, i requisiti richiesti per lavorare

Il Gruppo Bosch è sempre interessato ad inserire diplomati, laureandi e neolaureati, in particolare in materie economiche, umanistiche, ingegneristiche, giuridiche e tecniche, nei settori Marketing e Comunicazione, e in altri ambiti. Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, Bosch tendenzialmente cerca spesso le seguenti figure:

Manufacturing: Qui ti occuperai della pianificazione e ottimizzazione della produzione dei prodotti Bosch, sviluppando nuovi processi e garantendo la qualità, i costi e la soddisfazione del cliente.

Sviluppo Hardware: Questo ruolo comporta la definizione delle funzioni, del design e delle specifiche dei componenti elettronici, sviluppando prototipi e soluzioni su misura per i requisiti specifici dei clienti.

Tecnologia dell’Informazione: Lavorerai all’interfaccia tra ingegneria elettrica, informatica e business, sviluppando sistemi di elaborazione dati e collaborando a stretto contatto con vari reparti aziendali.

Sviluppo Software: Se sei interessato a sviluppare e programmare software per varie funzioni dei prodotti Bosch, questo potrebbe essere il campo adatto a te, lavorando in sinergia con tecnologia informatica, ingegneria applicata e vendite tecniche.

Ingegneria delle Applicazioni: In questo ruolo, sarai responsabile della configurazione hardware e software per motori a combustione interna, ottimizzando i sistemi di gestione elettronica del motore e testando prototipi.

Bosch, come candidarsi

Per unirti al team di Bosch, inizia il tuo percorso di carriera accedendo direttamente alla sezione “Lavora con noi” sul sito web aziendale di Bosch. Qui potrai esplorare le diverse opportunità di lavoro e inviare la tua candidatura caricando il curriculum vitae direttamente in risposta all’offerta che più rispecchia le tue aspirazioni professionali e le tue competenze.

