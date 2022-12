L’Ordine Tsrm-Pstrp ha rinnovato consiglio direttivo e collegio dei revisori

Decise le nomine degli organi che resteranno in carica per il quadriennio 2022-2026

L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione (Tsrm – Pstrp) di Palermo ha vissuto, nei giorni scorsi, un importante passaggio per strutturarsi ed affrontare al meglio il suo importante compito di rappresentanza.

Il 3 e 4 dicembre, infatti, presso la sede di via Ugo La Malfa 30 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti. Entrambi gli organi resteranno in carica nel quadriennio 2022-2026. Il 6 dicembre, infine, è avvenuta la distribuzione delle cariche.

All’esito delle elezioni sono stati eletti nel consiglio direttivo: Gandolfo Marco Macaluso come presidente, Angelo Foresta come vice presidente, Emilio Rizzo nel ruolo di segretario e Marco Daricello come tesoriere. Questi, invece, i consiglieri: Giuseppe Dinolfo, Salvatore Antonino Distefano, Luisa Cavataio, Marco Berardi, Giuseppa Oliveri, Maria Rosa Paterniti, Laura Rita Miserendino, Ornella Giordano e Pietro Massaro.

Il collegio dei revisori dei conti, invece, ha visto la nomina di Piero Fricano e Benedetto Galeazzo quali componenti titolari e di Eleonora La Mattina come membro supplente.

A commentare questo fondamentale per l’Ordine palermitano è Gandolfo Marco Macaluso, riconfermato alla presidenza: “Esprimo grande soddisfazione – afferma – per il rinnovo del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e per la scelta di ogni componente”.

“Finalmente – aggiunge – l’ordine Tsrm – Pstrp completa il proprio processo di cambiamenti e trasformazione passando dalla gestione dei consigli direttivi monoprofessionali ad una gestione multiprofessionale”.

“Lo sforzo – prosegue Macaluso – è stato quello di accomunare quante più persone, professioni e competenze nell’ambito territoriale della provincia di Palermo”.

“Il nuovo consiglio direttivo – aggiunge poi il presidente – è chiamato ad affrontare molteplici ed impegnative sfide. Sfide che richiederanno un impegno continuo e il quotidiano confronto con le istituzioni cittadine, provinciali e regionali”.

“Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a tutti i componenti”, conclude Macaluso.

Nasce l’ordine dei Fisioterapisti

Lo scorso 30 novembre è stato pubblicato il decreto ministeriale (Dm) di istituzione degli Ordini e della relativa Federazione nazionale della professione sanitaria di Fisioterapista, già firmato in data 8 settembre 2022.

Il provvedimento entrerà in vigore il 15 dicembre 2022. La definizione della disciplina attuativa dell’avvicendamento di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto, quindi, dovrà compiersi entro e non oltre il 14 gennaio 2023 e, conseguentemente, la sua attuazione (art. 3, comma 3), entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

A seguito dell’entrata in vigore e del successivo avvicendamento, circa il 30% degli attuali iscritti agli Ordini TSRM-PSTRP, creeranno un nuovo soggetto: l’Ordine dei Fisioterapisti.

Un iter, quello in questione, che ha seguito diversi step legislativi:

Ai sensi del Dm 13 marzo 2018, recante “Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”, presso gli Ordini TSRM e PSTRP sono stati istituiti 17 nuovi albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, tra i quali l’albo della professione sanitaria di Fisioterapista.

Ai sensi dell’art. 4, comma 9, lett. d), legge n. 3/2018 “… nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante legale dell’albo può richiedere al ministero della Salute l’istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Con decreto del ministro della Salute del giorno 8 settembre 2022, n. 183, pubblicato in GURI, SG, n. 280 del 30 novembre 2022, è stato adottato il Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista.

“Ai colleghi Fisioterapisti – commenta Marco Macaluso, presidente Ordine Tsrm-Pstrp Palermo – rivolgo un grosso augurio con l’auspicio di poter proseguire un percorso comune per la crescita delle nostre professioni sanitarie”.