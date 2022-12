Orografie di Giorgia Bartolini riceve la nomination al Compasso d’Oro

Nella cornice dello show room Giba di Catania, Giorgia Bartolini ha realizzato un evento per festeggiare la nomination al Compasso d’Oro nella categoria Ricerca per le Imprese

La crescita di Giorgia Bartolini

La passione per il design della Bartolini nasce sin da piccola e matura pian piano nel tempo con l’apertura del suo primo show room Spazio Raffineria, con l’intento di portare sul territorio siciliano e in Italia una selezione di designers di qualità con progetti innovativi da lanciare sul mercato. La lunga selezione di ogni singolo designer, la grande passione per questo lavoro, coordinato dal suo Art director Vincenzo Castellana, già fondatore del primo Adi di Catania, oggi raccoglie i frutti attraverso questa prestigiosissima nomination.

Montaggio a cura di Letizia Carrara