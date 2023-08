Oroscopo di San Lorenzo, le previsioni del 10 agosto 2023: amore, soldi e fortuna

L'oroscopo del giorno di San Lorenzo 2023: ecco chi si innamorerà e chi invece sarà fortunato sul lavoro nella notte delle stelle cadenti.

Oroscopo di oggi, giovedì 10 agosto 2023, giorno di San Lorenzo: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna in aspetto amico al segno aumenta il vostro senso critico: non sottovalutate intuizioni improvvise. Grazie a volontà, impegno e fortuna, raggiungete facilmente gli obiettivi che vi siete prefissati! Oggi non c’è traccia del riserbo e della timidezza: notevole la grinta, in aumento fascino e carisma. Tenerezza e passionalità miscelati a meraviglia vi rendono amanti insuperabili.

Toro

Se avete in previsione un acquisto di una certa importanza, oggi è il giorno giusto: troverete ciò che desiderate a un prezzo abbordabile. L’affaticamento, legato anche a un intensificarsi degli impegni, va combattuto con un po’ di riguardo. I problemi materiali interferiscono con l’amore, sta a voi riuscire a tenerli fuori per non incrinare un’intesa che merita cure speciali.

Gemelli

La Luna nel segno è un vero e proprio toccasana per voi; clima sereno in famiglia, appuntamenti fortunati e piacevoli. Abbandonatevi alla corrente, con la consapevolezza che niente di male può accadere! Fate spazio ai progetti importanti: per chi è innamorato, l’idea delle nozze, della convivenza o di un figlio si profila all’orizzonte. Se siete soli, un incontro è più che probabile…

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna in dodicesimo campo. Procedete un po’ a fatica, considerati gli ostacoli che avete di fronte, ma nonostante le difficoltà, non perdete né lo smalto né la grinta. Encomiabile il modo in cui reagite: sdrammatizzando con il senso dell’umorismo, ogni caduta fa meno male. Siate sereni e fiduciosi, eliminate qualsiasi pensiero vi renda inquieti o insicuri delle vostre capacità.

Leone

La Luna in sestile vi rende molto spigliati in società: grazie a un magnetismo inarrestabile, catturerete l’interesse di persone speciali. Ovunque voi siate, si preannunciano incontri mozzafiato che vi lasceranno letteralmente senza parole! Grandi soddisfazioni dal rapporto amoroso, in perfetto e magico equilibrio tra passionalità e sentimento. Doni, sorprese a volontà.

Vergine

La Luna in Gemelli, troppo prorompente per un segno moderato come il vostro, dispensa imprevisti a trecentosessanta gradi: nulla di grave, ma quanto basta a innervosirvi. Atteggiamenti scostanti, scarsa disponibilità e molta diffidenza penalizzano i rapporti umani. Soprattutto in vacanza, non abusate di cibi carichi di spezie e prestate massima attenzione all’igiene.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Questa giornata porta la voglia di liberarsi dalle cose vecchie e di svuotare la testa dai pregiudizi: avrete una lettura migliore della realtà. Varate progetti a lunga gittata e non accontentatevi delle poche briciole che potreste avere oggi! Potreste incontrare il grande amore, quello capace di sconvolgervi, e scoprire con sorpresa che i legami stretti ora non vi fanno paura.

Scorpione

Il talento creativo oggi viene alla luce, con il passaggio della Luna nell’ottavo Campo: lascerete tutti di stucco con invenzioni geniali. Fascinosi più che mai, avete un’alta probabilità di mettere gli occhi su qualcuno di davvero interessante. Occhio a eventuali piccoli segnali che l’organismo vi invia, cambiando qualche abitudine poco salutare in breve tornerete in forma.

Sagittario

Nonostante qualche contrattempo per la Luna dissonante al segno, siete in grado di mantenere la rotta e di rispondere agli imprevisti con ottimismo. Non sarete felici di dover perdere del tempo dietro a delle piccolezze, ma farete ‘buon viso a cattiva sorte’. In amore insinuazioni e chiacchiere vi rendono stranamente sospettosi: non concedete loro troppa attenzione.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 10 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

È meglio afferrare il toro per le corna e prendere di petto i problemi, fornendo risposte decise e concrete improntate all’estrema chiarezza. Non dimenticate le esperienze vissute e guardate avanti: mieterete consensi del tutto inaspettati. Una relazione in fase di rodaggio potrebbe incontrare ostacoli del tutto indipendenti dalla vostra volontà: vi conviene parlar chiaro.

Acquario

Concentrando gli influssi positivi, la Luna in Gemelli amplificando la vostra socievolezza e sicurezza. Ora sapete collaborare con gli altri in modo naturale, senza perdere di vista la vostra individualità! Le coccole passano da tenerissime a piacevolmente trasgressive, in serata, accompagnate da una musica perfetta come colonna sonora.

Pesci

Il terreno è un campo minato di nervosismo, ma con l’atteggiamento giusto e la corretta motivazione potrete portare in salvo la giornata. Se la Luna (ostile) propone occasioni allettanti, siate diffidenti: dietro al luccichio potrebbe esserci… il nulla. Per facilitare il sonno, posizionate il letto con la testa orientata a nord: ne guadagnerà la stabilità emotiva e il senso di benessere.

Questo è l'oroscopo di oggi, 10 agosto.

