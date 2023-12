L’oroscopo del giorno del 14 dicembre, ecco i segni più fortunati

Amore, lavoro, soldi e fortuna: le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 14 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata non del tutto facile. Luna e Mercurio consigliano di tenere sotto controllo la pazienza: un leggero velo di inquietudine interiore e una certa insoddisfazione vi porteranno a non giudicare in maniera positiva chi vi circonda. Cercate di smussare gli spigoli del carattere se non volete causare un subbuglio nella sfera affettiva: il partner ha diritto di essere trattato bene.

Toro

Le stelle vi regalano una grande vivacità intellettuale che vi consentirà non solo di manifestare idee e proposte geniali in ogni settore della vostra vita, ma anche di portare a buon fine, e con successo, i progetti che più vi premono. La Luna in Capricorno amica vi rende generosi con coccole e parole dolci. Coronerete finalmente un sogno d’amore a lungo accarezzato!

Gemelli

Cambia l’atmosfera astrale dei giorni scorsi. Il passaggio della Luna in Capricorno non solo alzerà il volume dell’umore ma vi consentirà anche di realizzare diversi sogni! Non mancheranno, infatti, gli stimoli per risolvere una serie di faccende familiari che vi hanno dato del filo da torcere. Un chiarimento col partner ridarà smalto e interesse al rapporto di coppia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La giornata vi trova un po’ imbronciati: siete un po’ scontrosi e poco amabili. Colpa sia della Luna che di Mercurio nell’opposto segno del Capricorno! È il caso di rimandare alcuni impegni, soprattutto i più faticosi; di prestare attenzione alla guida dell’auto e a quello che direte. Al bando la gelosia e la voglia di trasgressione, possono creare solo problemi.

Leone

Con la Luna indifferente dal segno del Capricorno, introducete qualche cambiamento e coltivate l’arte dell’improvvisazione. Più la vostra autostima sarà spiccata, più riuscirete a richiamare l’apprezzamento di chi vi vive accanto! Con Mercurio in posizione stimolante avrete idee che vi renderanno particolarmente brillanti. E affronterete le difficoltà con soluzioni creative!

Vergine

Luna e Mercurio vi rendono imbattibili! Vi muoverete abilmente e porterete a termine con successo quello che più vi interessa. Anche in amore sarete vincenti: trascorrerete ore deliziose col partner storico, sia dal punto di vista sentimentale che erotico. Single? I nuovi incontri saranno una delizia, non vi faranno dormire la notte… Piacevolmente movimentata la serata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sorprese, novità, e non sempre piacevoli, se non sarete bravi a tenere la bocca chiusa e a non tradirvi su certe vostre recenti marachelle… Qualche sprazzo, qua e là, di pessimismo vi renderà un po’ scontrosi, ma farete presto a dimenticarvene. Una questione familiare vi obbligherà a riflettere anche se non ne avrete molta voglia. Mostratevi comprensivi e disponibili.

Scorpione

Tutto ok, si potrebbe dire: i programmi sono di vostro gradimento e gli amici in gran forma. Giorno ideale per organizzare una gita fuori porta, magari per visitare una mostra o una città d’arte. Se siete in coppia, avvicinatevi a chi vi ama ascoltando le cose che ha da dirvi e da insegnarvi. Se siete singoli, potrete flirtare, mettere alla prova il vostro potere di seduzione.

Sagittario

Avrete modo di dimostrare le vostre capacità, grazie ai benevoli influssi celesti nel vostro cielo. Andrete incontro a nuove conoscenze e a cambiamenti che vi permetteranno una notevole crescita personale. Continuano a essere molto gettonate le avventure e le relazioni segrete. Occhio però a non mettervi in guai seri! Incontri molto interessanti per chi è single.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 14 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il weekend inizierà alla grande! Luna, Mercurio e Plutone sostengono ogni vostra iniziativa… destinata al successo! Sentirete forte il bisogno di socializzare, di stare in mezzo agli altri; di vedere gente, di frequentare persone divertenti. Risolverete anche una questione con vostro fratello o vostro cognato. Momento magico per l’amore, ancor di più se avete il cuore libero.

Acquario

Con la Luna in stand by, invece di svolgere chissà quali programmi, sbrigate quei lavoretti di casa che non avete mai tempo di fare. Trascorrerete così un piacevole weekend di riposo e ristoro. Magari fatevi aiutare da un familiare o da amico caro. Per sciogliere tensioni e nervosismo, ricordate che il movimento fisico vi farà sentire rilassati, oltre che molto bene con voi stessi.

Pesci

Con la Luna nell’amico segno del Capricorno, scoprirete il piacere dello scambio intenso e del dialogo profondo e vivace con i vostri familiari. Comprenderete meglio anche che cosa gli altri si aspettano da voi e questo vi creerà un bel vantaggio. Chi è in coppia avrà da scambiarsi proposte interessanti. I single troveranno con chi vivere momenti di grande emozione.

